Despedido el jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono por dudar de la eficacia de los ataques contra Irán

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, ha despedido al jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, el general Jeffrey Kruse, quien había declarado su escepticismo sobre la eficacia de la campaña de bombardeos efectuada en junio por el Ejército nortamericano contra las instalaciones nucleares de Irán, la llamada Operación Martillo de Medianoche.
El motivo de su cese es desconocido. Puede ser cualquier cosa, hasta podría ser una renuncia por motivos personales.
Y lo de "dudar de la eficacia de los ataques" fueron fake news. El mismo dijo públicamente que eran un bulo, pero que más da, son "bulos buenos".
Defense Secretary Pete Hegseth has fired the head of the U.S. Defense Intelligence Agency
The firing came months after DIA details of the preliminary assessment of Operation Midnight Hammer were leaked to the news media. The assessment questioned the effectiveness of the strikes on Iranian nuclear sites.
El resto de la noticia es Hegseth quien desmiente lo de la falta de eficacia, no el director que luego fue despedido.