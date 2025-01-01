edición general
16 meneos
18 clics
Despedido el jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono por dudar de la eficacia de los ataques contra Irán

Despedido el jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono por dudar de la eficacia de los ataques contra Irán

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, ha despedido al jefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, el general Jeffrey Kruse, quien había declarado su escepticismo sobre la eficacia de la campaña de bombardeos efectuada en junio por el Ejército nortamericano contra las instalaciones nucleares de Irán, la llamada Operación Martillo de Medianoche.

| etiquetas: eeuu , irán , hegseth , pentágono
13 3 0 K 186 actualidad
11 comentarios
13 3 0 K 186 actualidad
Comentarios destacados:    
ipanies #2 ipanies
La purga de cualquiera que no le bese el culo al jefe está siendo pornográfica en la cuna de la libertad de occidente :roll:
6 K 90
Cuñado #3 Cuñado
#2 Y en EE.UU. ni te cuento!
0 K 9
xeldom #4 xeldom
#2 Libertad para despedir :troll:
0 K 12
sotillo #6 sotillo
#2 Como a Casado
1 K 25
#1 Marisadoro *
La inteligencia ya estaba despedida.
2 K 27
vicus. #9 vicus.
Muera la inteligencia...
0 K 20
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Coño, el secretario es el pozzaco suputapluma pertinazmaestra que vota negativo todo lo que no sea mensaje NATOntado.
0 K 18
Lenari #8 Lenari
{0x1f514} BULO

El motivo de su cese es desconocido. Puede ser cualquier cosa, hasta podría ser una renuncia por motivos personales.
www.msn.com/en-us/news/us/hegseth-fires-defense-intelligence-agency-ch

Y lo de "dudar de la eficacia de los ataques" fueron fake news. El mismo dijo públicamente que eran un bulo, pero que más da, son "bulos buenos".
www.foxnews.com/politics/hegseth-tears-reporters-alleging-cheer-agains
0 K 6
#11 sarri
#8 De tu enlace, parece que sí lo han despedido aunque no se sepan los motivos, no que haya renunciado:

Defense Secretary Pete Hegseth has fired the head of the U.S. Defense Intelligence Agency

[...]

The firing came months after DIA details of the preliminary assessment of Operation Midnight Hammer were leaked to the news media. The assessment questioned the effectiveness of the strikes on Iranian nuclear sites.


El resto de la noticia es Hegseth quien desmiente lo de la falta de eficacia, no el director que luego fue despedido.
0 K 7
#5 noquierotuspam2025
Es impresionante el parecido que tiene el trumpismo al madurismo, y uso Venezuela como ejemplo porque es donde vivo, pero aquí sienten una profunda fobia a todo lo que suene a estadísticas o datos, e incluso han despedido a ministros de salud por cometer la profunda afrenta de publicar estadísticas sobre algo. Que Estados Unidos se vea en este espejo antes de que sea demasiado tarde.
1 K -2
Yorga77 #10 Yorga77
#5 Todos los tiranos ya sean de derechas o izquierdas, actúan igual. "yo soy perfecto y todo lo que hago esta bien" egolatría pura.
1 K 16

menéame