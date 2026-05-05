Desmantelan en Gijón un trastero convertido en taller clandestino con 53 armas, 9.000 balas y un subfusil de guerra: hay 5 detenidos

La investigación, a cargo de la Policía Nacional durante más de ocho meses, se inició al detectar que un hombre residente en el barrio de Laviada podría estar utilizando un trastero de su propiedad como taller clandestino para la reparación, modificación, fabricación y distribución de armas de fuego
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El rollo es que se necesitará permisos para tener todo eso funcionando y seguro que anda metido en mercado negro de armas clásicas..
Salen mucho más baratas para pegar tiros y hace menos ruido.
Están, están.
En Texas y Bangkok he alquilado pistolas y he alucinado con lo bien que se me da.
Las que marco en rojo están más cerca de tener 100 años que 50 ... las dos en azul, sí, son modernas. La pequeñita al lado que no marco no lo tengo claro ... pero igual tiene 75 años o más. Los revolveres, menos el colt police (que debe ser de los años 30 del siglo XX) todos los demás parecen del s.XIX (al menos, los de la foto)
Los bastones estoque está prohibidísimos.
Igualmente una colección cojonuda. Creo que le va a doler más perderla que ir a la carcel
Y la Astra ... que por algo usa un 9mm largo ..
www.eldiario.es/politica/imputados-policias-hicieron-pasar-negocio-fam
Si es una mera colección, vale. Peligrosa, ilegal, vale... hasta admisible con control. Una mera infracción aceptable y querida, pero revisada escrupulosamente. Y es de agradecer que fuere así.
Y ojalá sea así.
Pero sí, es un estereotipo no muy alejado de la realidad.
Me parece a mí que no es solo cosa de coleccionismo.
Son cosas mías que me parecen contradictorias.
Volviendo a la noticia pues la conclusión lógica es que no se trata de un hobby.