edición general
82 meneos
496 clics
Desmantelan en Gijón un trastero convertido en taller clandestino con 53 armas, 9.000 balas y un subfusil de guerra: hay 5 detenidos

Desmantelan en Gijón un trastero convertido en taller clandestino con 53 armas, 9.000 balas y un subfusil de guerra: hay 5 detenidos

La investigación, a cargo de la Policía Nacional durante más de ocho meses, se inició al detectar que un hombre residente en el barrio de Laviada podría estar utilizando un trastero de su propiedad como taller clandestino para la reparación, modificación, fabricación y distribución de armas de fuego

| etiquetas: trastero , taller , armería , ilegal , gijón , asturias
46 36 0 K 442 actualidad
26 comentarios
46 36 0 K 442 actualidad
Comentarios destacados:      
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Peazo colección de armas clásicas tiene el jodio ... desde una espigarda moruna a una Mauser C-96, escopetas, mosin Nagant, pistolas lefauchaux, pistolas de chismas, mosquetes, un naranjero ... aunque me pareción ver una glock que eso es más serio (nadie va a atracar un banco con Smith&Wesson Russian o con una pistola de chispa, pero con una Glock o una Astra .. )

El rollo es que se necesitará permisos para tener todo eso funcionando y seguro que anda metido en mercado negro de armas clásicas..
8 K 103
devilinside #3 devilinside
#2 Iba a decir lo mismo. Por lo que sé sólo hace falta tener permiso con las armas clásicas si pueden dispararse. Pero siempre, si encuentras a un buen mecánico con un taller razonablemente dotado, puedes volver a poner en condiciones operativas un arma inutilizada, no es complicado
1 K 31
#6 kaos_subversivo
#2 han colado un par de carabinas de aire comprimido entre tanta arma o estoy flipando?
5 K 78
makinavaja #10 makinavaja
#6 Efectivamente... xD xD
0 K 13
#17 kaos_subversivo
#13 #10 que necesidad habrá? xD
0 K 11
HeilHynkel #19 HeilHynkel
#17

Salen mucho más baratas para pegar tiros y hace menos ruido. xD
2 K 44
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#6

Están, están.
0 K 20
Format_C #7 Format_C
#2 venía a comentar eso. Muchas de las armas son de una colección porque es técnicamente imposible tener munición de tantos tipos y usarlas como armas de forma regular. Por no hablar de conocimiento en interrupciones y las diferencias de carga de munición.
0 K 7
TripleXXX #8 TripleXXX
#2 Nunca he disparado contra seres vivos pero las armas tienen algo que me atrae y, encima, hasta tengo puntería a pesar de sufrir de temblor esencial.

En Texas y Bangkok he alquilado pistolas y he alucinado con lo bien que se me da.
0 K 8
woody_alien #11 woody_alien
#2 Algunas son medianamente modernas  media
0 K 12
HeilHynkel #15 HeilHynkel *
#11

Las que marco en rojo están más cerca de tener 100 años que 50 ... las dos en azul, sí, son modernas. xD La pequeñita al lado que no marco no lo tengo claro ... pero igual tiene 75 años o más. Los revolveres, menos el colt police (que debe ser de los años 30 del siglo XX) todos los demás parecen del s.XIX (al menos, los de la foto)

Los bastones estoque está prohibidísimos.  media
1 K 33
Format_C #24 Format_C
#15 un 1911 te puede dejar pajarito a 50 metros.

Igualmente una colección cojonuda. Creo que le va a doler más perderla que ir a la carcel
0 K 7
HeilHynkel #26 HeilHynkel
#24

Y la Astra ... que por algo usa un 9mm largo ..
0 K 20
aporuvas #12 aporuvas
#2 Muy chula la colección, si
0 K 6
#21 El_Pobrecito_Hablador
#2 Lo querrán presentar a la prensa como un peligrosisimo tráfico de armas (cuando de los de verdad llevan corbata) y un gran éxito policial.
0 K 6
#1 Setis
Ya está el gobierno otra vez atacando a los emprendedores :troll:
2 K 33
#4 trasparente *
A ver si no lian otra como la de Getxo. De los maderos se puede esperar cualquier cosa, y se fueron de rositas.
3 K 30
alephespoco #18 alephespoco *
#14 como comenta #4 , hubo un caso parecido en el que la guardia civil "desmanteló una trama internacional de armas" y al final era un negocio familiar de alquiler de armas inutilizadas para cine
www.eldiario.es/politica/imputados-policias-hicieron-pasar-negocio-fam
3 K 31
Spirito #22 Spirito *
#18 Vale.

Si es una mera colección, vale. Peligrosa, ilegal, vale... hasta admisible con control. Una mera infracción aceptable y querida, pero revisada escrupulosamente. Y es de agradecer que fuere así.

Y ojalá sea así.
0 K 9
sofazen #23 sofazen
#18 Venía a poner esto. Lo encuentro puesto, pues me voy. Positivo y gracias.
1 K 18
Spirito #5 Spirito *
Venga, me pongo a adivinar: son clientes y grupos de extrema derecha. :popcorn:
1 K 20
TripleXXX #9 TripleXXX
#5 Es lo típico pero te puedo asegurar que hay quienes disparamos por el gusto de darle al blanco.

Pero sí, es un estereotipo no muy alejado de la realidad.
1 K 21
Spirito #14 Spirito
#9 Estamos hablando de ocho meses de investigación.

Me parece a mí que no es solo cosa de coleccionismo.
0 K 9
TripleXXX #16 TripleXXX
#14 No, claro, solo quería aclarar que hay quienes disfrutan disparando sin ser como el estereotipo pero que no suele ser lo normal.
Son cosas mías que me parecen contradictorias.

Volviendo a la noticia pues la conclusión lógica es que no se trata de un hobby.
0 K 8
earthboy #25 earthboy
20 años, mínimo.
0 K 10
CharlesBrowson #20 CharlesBrowson
de algun lado tienen que salir las armas por las que vemos de vez en cuando, y parece cada vez mas, de tiroteos en barriadas y demas ajustes
0 K 8

menéame