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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncia que volverá a adoptar el pelotón de fusilamiento como medio de ejecución (EN)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncia que volverá a adoptar el pelotón de fusilamiento como medio de ejecución (EN)

El Departamento de Justicia ordenó el viernes a la Oficina de Prisiones ampliar los protocolos de pena de muerte para incluir inyecciones de pentobarbital y pelotones de fusilamiento como parte de acciones más amplias para fortalecer la pena de muerte federal. "Hoy, el Departamento de Justicia actuó para restablecer su solemne deber de buscar, obtener e implementar sentencias capitales legales — edit, enlace en español efe.com/mundo/2026-04-24/estados-unidos-peloton-fusilamiento-pena-muer

| etiquetas: fusilamiento , departamento justicia , eeuu , usa
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
Awer #1 Awer
Excelente, pueden comenzar por violadores y pedófilos  media
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Fedorito #4 Fedorito
La regresión de este país parece no tener fin.
1 K 25
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#4 Cuanto más hijoputas, más faro del mundo libre para algunos.
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Sacronte #15 Sacronte
#6 A ver, mientras el faro nos deslumbra ellos van fusilando gente...
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tetepepe #9 tetepepe
Están a un paso del desollamiemto público.
1 K 21
Yonny #2 Yonny
Están en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte.

Tercermundismo hipócrita
1 K 19
Mangione #10 Mangione *
#2 ¿¡La gente tendrá que nacer para que ellos la puedan matar, digo yo, no!?
/s
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EvilPreacher #5 EvilPreacher
Muy coherente.
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Awer #11 Awer *
El faro del mundo
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Kasterot #3 Kasterot
A ver si le da a Trump por aquella que dijeron de kim Jong-un (que era trola) ejecuciones con una bala de cañón.
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tul #7 tul
#3 con antiaereos era, o con jaurias de perros rabiosos, todo bulos obviamente
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Kasterot #8 Kasterot
#7 ¡si! ¡¡¡Pero imaginación al poder!!! Yo veo capaz a Trumpo
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powernergia #13 powernergia
El fascismo tiene estas cosas.
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#14 fremen11
Podrían haber implementado la lapidación que se llevaba mucho en Judea....
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#12 Tiranoc
Ese es el camino hacia la edad de piedra.
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