El Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncia que volverá a adoptar el pelotón de fusilamiento como medio de ejecución (EN)

El Departamento de Justicia ordenó el viernes a la Oficina de Prisiones ampliar los protocolos de pena de muerte para incluir inyecciones de pentobarbital y pelotones de fusilamiento como parte de acciones más amplias para fortalecer la pena de muerte federal. "Hoy, el Departamento de Justicia actuó para restablecer su solemne deber de buscar, obtener e implementar sentencias capitales legales — edit, enlace en español efe.com/mundo/2026-04-24/estados-unidos-peloton-fusilamiento-pena-muer
Tercermundismo hipócrita
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