edición general
4 meneos
5 clics
El Departamento de Estado renombra el Instituto de la Paz en honor a Trump

El Departamento de Estado renombra el Instituto de la Paz en honor a Trump

El nombre del presidente Donald Trump fue añadido este miércoles al exterior del edificio del Instituto de la Paz de los Estados Unidos (USIP), el cual está ubicado en la ciudad capital, Washington DC. Según lo informado por la cadena NBC News, el Departamento de Estado añadió en horas de la mañana el nombre “Donald J. Trump” al letrero exterior del edificio del instituto, lo cual tiene lugar en un contexto en el que el mandatario republicano se prepara para recibir a sus similares de la República Democrática del Congo y de Ruanda

| etiquetas: instituto de la paz , eeuu , trump , departamento de estado , renombra
3 1 0 K 43 actualidad
9 comentarios
3 1 0 K 43 actualidad
Trifasico #1 Trifasico *
Hombre de paz donde los haya... :roll:

Trump lanza una advertencia a Venezuela: "Vamos a empezar con los ataques por tierra. Acabaremos con esos hijos de perra"
cadenaser.com/nacional/2025/12/02/trump-lanza-una-advertencia-a-venezu
2 K 40
#2 Barriales
#1 maduro es un aprendiz, comparado con zanahorio.
0 K 8
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo
Si era por Paz Padilla no lo veo tan mal. :shit:
0 K 10
Trifasico #6 Trifasico
#5 Lo siento no pierdo el tiempo con clones indeseables
0 K 7
desastrecolosal #7 desastrecolosal *
Pues ya sabes, a ignorar y a pasear viendo obras o ha hacer proselitismo de los que te pagan.

que te de el viento fresco amijo!

EDIT: hahah este #_6 ya ha usado el truco hahaha
0 K 6
#8 Prusianodelsur
Trump D.C.
0 K 6
desastrecolosal #3 desastrecolosal
Tump malo!
Pedro bueno!
1 K -1
Trifasico #4 Trifasico *
#3 Octubre de 2025, malo
Gente con neuronas, bueno
0 K 7
desastrecolosal #5 desastrecolosal
#4 Ya estas con el sindrome de Stocolmo otra vez , abuelo?
0 K 6

menéame