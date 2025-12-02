El Departamento de Estado renombra el Instituto de la Paz en honor a Trump

El nombre del presidente Donald Trump fue añadido este miércoles al exterior del edificio del Instituto de la Paz de los Estados Unidos (USIP), el cual está ubicado en la ciudad capital, Washington DC. Según lo informado por la cadena NBC News, el Departamento de Estado añadió en horas de la mañana el nombre “Donald J. Trump” al letrero exterior del edificio del instituto, lo cual tiene lugar en un contexto en el que el mandatario republicano se prepara para recibir a sus similares de la República Democrática del Congo y de Ruanda