Denuncian a su clínica de fertilidad tras dar a luz un bebé afroamericano: "Encontrar a sus padres biológicos es una obligación moral"

Una pareja de Florida (Estados Unidos) ha demandado a la clínica de fertilidad en la que se sometieron a un tratamiento después de que el bebé que han tenido no esté relacionado genéticamente con ellos. Tiffany Score y Steven Mills estaban muy contentos cuando descubrieron que iban a tener un hijo. La pareja había contratado los servicios de la clínica IVF Life para que les ayudaran a concebir hace unos cinco años mediante fertilización in vitro (FIV). Nueve meses después Tiffany dio a luz una niña, pero el bebé tenía la "apariencia de un...