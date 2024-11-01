edición general
5 meneos
36 clics
Denuncian a su clínica de fertilidad tras dar a luz un bebé afroamericano: "Encontrar a sus padres biológicos es una obligación moral"

Denuncian a su clínica de fertilidad tras dar a luz un bebé afroamericano: "Encontrar a sus padres biológicos es una obligación moral"

Una pareja de Florida (Estados Unidos) ha demandado a la clínica de fertilidad en la que se sometieron a un tratamiento después de que el bebé que han tenido no esté relacionado genéticamente con ellos. Tiffany Score y Steven Mills estaban muy contentos cuando descubrieron que iban a tener un hijo. La pareja había contratado los servicios de la clínica IVF Life para que les ayudaran a concebir hace unos cinco años mediante fertilización in vitro (FIV). Nueve meses después Tiffany dio a luz una niña, pero el bebé tenía la "apariencia de un...

| etiquetas: denuncia , eeuu , clínica , fertilidad , bebé , afroamericano
5 0 0 K 83 actualidad
3 comentarios
5 0 0 K 83 actualidad
vicvic #2 vicvic
No me puedo ni imaginar el enfado de esta desafortunada situación, de esta cagada monumental. Aparte que buscas a alguien que se parezca a ti, de esta forma la gente te va a preguntar constantemente y de la otra forma ni te preguntarían por la FIV si tu no lo dices.
0 K 13
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
A ver, igual es un gen recesivo y tal :troll:
0 K 12
#3 k3ym4n
Se llama racismo.
0 K 7

menéame