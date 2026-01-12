edición general
Denuncia a la revista francesa Charlie Hebdo por "atentar contra la dignidad de las víctimas" de Crans-Montana

Una pareja suiza formada por una escritora y un abogado ha presentado una denuncia penal contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo y su dibujante Eric Schalch por "atentar contra la dignidad de las víctimas" del incendio de Crans-Montana en una caricatura publicada el viernes 9 de enero, informó este lunes la prensa helvética.

strike5000 #4 strike5000
Denunciable no creo que sea, pero gracia no tiene ni la más mínima.
4 K 39
#14 Grahml
#4 Es un poco lo que comenta #6.

Se ve que denunciable es, así es como han actuado. Lo que no es de recibo es presentarse con metralletas y ejecutar al primero que se pasa por ahí.
0 K 20
UnbiddenHorse #1 UnbiddenHorse
“Los autores de la denuncia señalaron ante el Ministerio público de Valais que el dibujo de Charlie Hebdo representa un tipo de violencia tipificada en el artículo 135 del Código Penal suizo.”

Pero si la revista en francesa les aplica el código penal suizo?
1 K 17
mamoncete #10 mamoncete
#1 Igual la revista también se vende en Suiza.
1 K 14
angelitoMagno #11 angelitoMagno
#1 ¿Quizás porque la revista también se vende en Suiza?
0 K 15
angelitoMagno #13 angelitoMagno
Charlie Hebdo suele buscar más la ofensa para ver hasta donde se puede llegar con la libertad de expresión que el hacer gracia.
0 K 15
woody_alien #3 woody_alien
Ce ne sont pas Charlie Hebdo.
0 K 11
BastardWolf #8 BastardWolf
Llamadme enfermo pero yo tampoco creo que sea para tanto. Es humor negro y te puede gustar o no, pero denunciar me parece un poco el mismo nivel de los Abogados Cristianos que denuncian una estampita de una vaca lechera
0 K 11
#9 poxemita
Sátira o humor hay poco en la viñeta, igual es algo cultural y no entiendo el humor francés.
0 K 11
#5 ombresaco
De la misma forma que se puede discutir si difundir un bulo es un bulo (meneame.net/m/Artículos/difundir-bulo-bulo), ahora podríamos discutir si difundir una portada ofensiva en una noticia hablando de noticias ofensivas, puede ser una noticia ofensiva
0 K 10
#7 tobruk1234
Creo que es mas una denuncia por parte de la revista que de una ofensa. Lo que yo entieno que puede diferir del entendimiento de otro " Que mas da la seguridad y hacer cumplur las normas de seguridad si se puede seguir eskiando".
Es como los britanicos que se quejaron de la competicion de Balconing que enseñaba un problema y los britanicos entendian que era una burla. Pyes esto lo mismo la. revista enseña un problema en la seguridad de los locales y los suizos ven una ofensa.
0 K 7
KoLoRo #2 KoLoRo
Ya salieron los ofendiditos...
0 K 7
Battlestar #6 Battlestar
#2 Bueno, pero por lo menos estos se ofenden y muestran este ofensa a través de medios legales, no se presentan con una metralleta en la redacción.
2 K 41
Gadfly #12 Gadfly
#6 correcto. A eso venia
0 K 5
Fj_Bs #15 Fj_Bs
#2 tienen derecho no ? Charlie exagera son Horribles
0 K 8

