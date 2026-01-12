Denuncia a la revista francesa Charlie Hebdo por "atentar contra la dignidad de las víctimas" de Crans-Montana

Una pareja suiza formada por una escritora y un abogado ha presentado una denuncia penal contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo y su dibujante Eric Schalch por "atentar contra la dignidad de las víctimas" del incendio de Crans-Montana en una caricatura publicada el viernes 9 de enero, informó este lunes la prensa helvética.
Se ve que denunciable es, así es como han actuado. Lo que no es de recibo es presentarse con metralletas y ejecutar al primero que se pasa por ahí.
Pero si la revista en francesa les aplica el código penal suizo?
Es como los britanicos que se quejaron de la competicion de Balconing que enseñaba un problema y los britanicos entendian que era una burla. Pyes esto lo mismo la. revista enseña un problema en la seguridad de los locales y los suizos ven una ofensa.