Denuncia que no han admitido a su bebé reborn en una escuela infantil: "He sido muy juzgada"

Alejandra es una mujer que tiene un bebé reborn y que ha denunciado, a través de sus redes sociales, que no han admitido a su bebé en una escuela infantil: "Me dijeron que no y me puse triste porque no puede tener esa etapa", se quejó. Ella y Jaime, su pareja, decidieron adoptar a Batmancito como terapia.