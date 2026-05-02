Denuncia que no han admitido a su bebé reborn en una escuela infantil: "He sido muy juzgada"

Alejandra es una mujer que tiene un bebé reborn y que ha denunciado, a través de sus redes sociales, que no han admitido a su bebé en una escuela infantil: "Me dijeron que no y me puse triste porque no puede tener esa etapa", se quejó. Ella y Jaime, su pareja, decidieron adoptar a Batmancito como terapia.
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Mandas un par de fotos y ya
A los padres de batman les pasó lo que les pasó, así que si quieren hacerlo realista, el mundo se librará de un par de zumbaos...
Trospidísimo todo.
Si fuera "real" lo que dicen, no le ponen de nombre Batmancito...
andaluciainforma.eldiario.es/actualidad/batmancito-el-bebe-muneco-crea
El menos la pareja tiene una excusa, la depresión de la madre (aunque siendo ella consciente de qué es un muñeco, lo de la guardería parece más "pedir casito" que otra cosa.
Ahora la realidad si está por encima de la imaginación no?
Primer día
Psiquiatría y una multa para que deje de hacer el imbecil