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Denuncia que no han admitido a su bebé reborn en una escuela infantil: "He sido muy juzgada"

Alejandra es una mujer que tiene un bebé reborn y que ha denunciado, a través de sus redes sociales, que no han admitido a su bebé en una escuela infantil: "Me dijeron que no y me puse triste porque no puede tener esa etapa", se quejó. Ella y Jaime, su pareja, decidieron adoptar a Batmancito como terapia.

| etiquetas: terapia , locura , reborn , escuela , marbella
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26 comentarios
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Comentarios destacados:      
jm22381 #8 jm22381
Yo le hubiera cobrado una tasa premium y hubiera dejado el muñeco tirado en alguna esquina :troll:
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Don_Pixote #13 Don_Pixote
#8 oportunidad de negocio al precio que están las guarderías hay
Mandas un par de fotos y ya
2 K 30
#4 Leon_Bocanegra
Pobre Batmancito!
3 K 37
#12 daniMate
¿Quien es más gilipollas? ¿Los que quieren llevar a su muñeco a una guardería o el dueño de la guardería que rechaza el dinero por meter un muñeco en su guardería?
1 K 30
#14 mam23
#12 el dueño de la guardería pudo pensar , con todo derecho, que era una gilipollez de dos tik-toker que buscaban publicidad u otra finalidad.
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#26 Anais33
#14 a lo mejor tiene dignidad e imagínate los problemas que tienen que dar esos, no ha cambiado el pañal, no le ha dado de comer, seguro que la siesta no la ha dormido con musica de ...
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#20 Cuchifrito
#12 La de follones que se ha ahorrado el de la guardería ... gilipollas del todo vamos...
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#22 calaverax
#12 está mal aprovecharse de un enfermo psiquiátrico
1 K 17
woody_alien #9 woody_alien
Dejad de darle publicidad a los gilipollas, por dios.  media
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Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
No me hagáis buscar que significa reborn en este contexto.
1 K 23
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Psiquiatra es la palabra que buscas.
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Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#2 Algo me olía.
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Urasandi #7 Urasandi
#1 te lo explican al principio
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Jointhouse_Blues #11 Jointhouse_Blues
#7 No tenía la gafas...
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#10 esInvierno
Batmancito.
A los padres de batman les pasó lo que les pasó, así que si quieren hacerlo realista, el mundo se librará de un par de zumbaos...
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ContinuumST #3 ContinuumST
¡Ostras! :-O
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cricri17 #6 cricri17 *
#3 Ojocuidao' que la pareja es padre "de tres hijos reales" y éstos no le hablan :shit:
Trospidísimo todo.
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#19 KaBeKa
#6 Cuando pensabas que no quedaba giro argumental ante semejante noticia, toma! (aseguró que lo primero que he mirado es que no fuera de emt)
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thror #24 thror
#6 Estos son unos cantamañanas que intentan hacerse famosetes. Ya lo intentaron mencionando su diferencia de edad, casi 30 años, y ahora con la gilipollez del muñeco. Muy activos en Tiktok e Instagram, solo buscan promocion con estas mierdas.
Si fuera "real" lo que dicen, no le ponen de nombre Batmancito...
andaluciainforma.eldiario.es/actualidad/batmancito-el-bebe-muneco-crea
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EsUnaPreguntaRetórica #21 EsUnaPreguntaRetórica
No cabe un imbécil más en este país.
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Cide #23 Cide
#21 uy que no. Sigue leyendo las noticias de Menéame y en un mes me dices. Ya verás como sí que cabían más.
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#25 Joroñas
No sé quién está peor, la pareja o quien ha mandado a entrevistarlos.

El menos la pareja tiene una excusa, la depresión de la madre (aunque siendo ella consciente de qué es un muñeco, lo de la guardería parece más "pedir casito" que otra cosa.
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#15 arreglenenlacemagico
le dices que si la echas a un armario y asi hasta que se aburra mientras te pague no se porque dicen que no
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Davidavidú #18 Davidavidú
Tráiganme el certificado de nacimiento y valoraremos su "solicitú tururú"
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#17 Comorr
Pero si se siente madre quienes somos nosotros para negárselo?
Ahora la realidad si está por encima de la imaginación no?
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#16 Comorr
Imagínate que deja de respirar el
Primer día


Psiquiatría y una multa para que deje de hacer el imbecil
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menéame