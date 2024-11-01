edición general
Deniegan el tratamiento psiquiátrico a una paciente porque lo pidió en catalán

Tras sufrir una crisis suicida, en febrero del 2024 una paciente fue derivada de la sanidad pública en el Hospital de Día del pasaje Córcega de Barcelona, que gestiona la Fundación CPB, para seguir su tratamiento. En la primera sesión, pidió hacer el tratamiento en catalán, pero se encontró que al cabo de dos días el enfermero le atendía en castellano y no podía cambiar de lengua.Ante su queja, la psiquiatra le dijo que no podía pedir a los trabajadores del centro que hablaran en catalán y, por tanto, no le podían garantizar el tratamiento

9 comentarios
Menuda locura..
Moixa #8 Moixa
#7 tu comentario es repugnante
sat #5 sat
Hay que estar realmente loca para hacer eso.
#1 luzer *
joder, pero si se lo tenían que haber dado automáticamente sólo por eso.
Alakrán_ #9 Alakrán_
#1 Entiendo que quiera recibir el tratamiento en su lengua materna, pero ¿Si no disponen de esos profesionales que sepan catalán? Ahora mismo la sanidad está en horas bajas, es muy normal ir al médico y que te atienda un latino, por poner un ejemplo.
#3 vertedero_de_rojos
Porque la pobre enferma no sabía castellano, claro…
wachington #4 wachington
#3 Si tienes problemas psiquiátricos, puede que sea más aconsejable que te atiendan en tu lengua materna.

Y sí, no se puede atender en su lengua materna a todos los pacientes de Cataluña, pero no debería ser algo extraordinario el poder atender a alguien en catalán en Cataluña.
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#3 Leñe, que no es que se haya pedido una coca cola en el paseo marítimo, que es un tratamiento psiquiátrico tras un intento de suicidio. La prioridad absoluta debería ser la comodidad de la paciente, ¿no?
#7 vertedero_de_rojos
#6 una cocacola no creo, si acaso un amago de suicidio para trincar una incapacidad permanente
