edición general
34 meneos
41 clics
Los demócratas piden invocar la 25a enmienda contra Donald Trump [ENG]

Los demócratas piden invocar la 25a enmienda contra Donald Trump [ENG]

Varios demócratas han pedido que el presidente Donald Trump sea destituido de su cargo mediante la 25a Enmienda por sus acciones en Groenlandia. La Sección 4 permite la destitución de un presidente contra su voluntad y nunca se ha utilizado antes y, por lo tanto, invocarlo sería históricamente significativo. Sin embargo, para que siga adelante, el gabinete de Trump tendría que apoyarlo, y ningún miembro del gabinete ha indicado hasta ahora que quieren destituir a Trump de su cargo.

| etiquetas: demócratas , trump , enmienda
29 5 0 K 260 EEUU
11 comentarios
29 5 0 K 260 EEUU
Comentarios destacados:    
#2 Selection
Bueno, él dijo que quería ser recordado.

Puede ser recordado por ser el primero en ser destituido.
6 K 93
#6 Grahml *
Quieren aplicar la 25a enmienda por considerar a Trump mentalmente enfermo e incapacitado para ejercer el cargo.

Aunque tenga todo el sentido del mundo, no le veo salida exitosa a esto, la verdad.
2 K 59
themarquesito #7 themarquesito
#6 Haría falta una mayoría de 2/3 en el Congreso, pero es que además estaríamos hablando de territorio inexplorado.
La enmienda prevé que la activación sea a petición del vicepresidente y la mayoría de los miembros del gabinete, cosa que no va a pasar, o que la activación sea a través de un órgano creado por el Congreso, que es terreno desconocido (¿una junta de psiquiatras, un comité ad hoc...?)
2 K 43
#10 Grahml
#7 Yo apuesto a que en noviembre, cuando pierdan las midterms estaremos hablando directamente de impeachment.
0 K 20
ACEC #3 ACEC
Si sale adelante el vicepresidente tomaría el poder. No se si se gana mucho.
1 K 28
RoterHahn #5 RoterHahn
#3
Estos van a por todas, y su vice le va ha dejar hacer el trabajo sucio a su jefe, y por 2 telediarios que le quedan, podria tomar la presidencia en unas condiciones envidiables para perpetuarse en el poder.
0 K 17
obmultimedia #1 obmultimedia
Pues nada, si su gabinete no quiere, que destituyan a todos en bloque.
0 K 10
tul #8 tul
#1 con un poco de suerte comienzan su 2ª guerra civil y nos dejan en paz un rato
0 K 12
u_1cualquiera #4 u_1cualquiera
La Sección 4 permite la destitución de un presidente contra su voluntad y nunca se ha utilizado antes y, por lo tanto, invocarlo sería históricamente significativo.

Ya se intentó en la película Air Force One, pero Hans Solo salió triunfante
0 K 10
abnog #11 abnog
#4 Han.
0 K 11
Andreham #9 Andreham
Al gabinete hay que recordarle que Trump tiene 80 y pico años y va a morir pronto; pero a ellos aún les quedan 20+ años de vida (asumo que todos son mayores) y en cuanto se vaya el cheto a impregnar la tierra de naranja se les acaba la "protección" y se les puede acusar de traición.
0 K 8

menéame