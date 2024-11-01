Los demócratas piden invocar la 25a enmienda contra Donald Trump [ENG]

Varios demócratas han pedido que el presidente Donald Trump sea destituido de su cargo mediante la 25a Enmienda por sus acciones en Groenlandia. La Sección 4 permite la destitución de un presidente contra su voluntad y nunca se ha utilizado antes y, por lo tanto, invocarlo sería históricamente significativo. Sin embargo, para que siga adelante, el gabinete de Trump tendría que apoyarlo, y ningún miembro del gabinete ha indicado hasta ahora que quieren destituir a Trump de su cargo.
Puede ser recordado por ser el primero en ser destituido.
Aunque tenga todo el sentido del mundo, no le veo salida exitosa a esto, la verdad.
La enmienda prevé que la activación sea a petición del vicepresidente y la mayoría de los miembros del gabinete, cosa que no va a pasar, o que la activación sea a través de un órgano creado por el Congreso, que es terreno desconocido (¿una junta de psiquiatras, un comité ad hoc...?)
Estos van a por todas, y su vice le va ha dejar hacer el trabajo sucio a su jefe, y por 2 telediarios que le quedan, podria tomar la presidencia en unas condiciones envidiables para perpetuarse en el poder.
Ya se intentó en la película Air Force One, pero Hans Solo salió triunfante