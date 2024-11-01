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Delegación iraní llega a Islamabad para las negociaciones con EEUU

Delegación iraní llega a Islamabad para las negociaciones con EEUU

La noticia llega tras días de incógnita sobre si Teherán se desplazaría a la capital pakistaní para participar en las negociaciones, a raíz de los desacuerdos entre Irán y Estados Unidos

| etiquetas: iran , usa , guerra , paz , islamabad , negociaciones
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
Siguiendo las viejas costumbres medievales de cortesía entre naciones deberían exigir que el hijo de Trump pasase un tiempo como invitado en Teherán mientras duran las conversaciones.

Just in case.
13 K 186
Poplíteo #4 Poplíteo *
#3 Yo no creo que Trump tenga algún hijo que le importe!
0 K 18
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#3 pedir que Barron, Trump Jr, Erik o Ivanka estén en el hotel como garantía de seguridad y más viendo lo visto igual no es mala idea
2 K 42
#10 srskiner
#7 barron no puede que esta ocupado haciendo apuestas e inversiones en funcion de como va la negociación
1 K 27
ochoceros #13 ochoceros
#3 Y los padres de las 200 niñas asesinadas en el colegio haciendo de vigilantes armados.
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
A ver si no pasa como cuando bombardearon a la delegación de negociaciones en Qatar
6 K 94
#6 ces
#2 Por ganas no faltan, pero está difícil: Distantancia entre Tel Aviv i Islamabab: 4813 km
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smilo #11 smilo
#6 el mossad tiene los brazos muy largos, son expertos en atentados
0 K 12
Andreham #1 Andreham
Espero que dejaran todo atado en casa con un buen testamento.
3 K 52
Connect #5 Connect
Veremos que tal. Esta es una delegación totalmente nueva. La que tenia experiencia y había llevado las exitosas negociaciones ya con Obama, se la cargó Israel asesinándolos en este ataque a Irán de cinco semanas. Son más radicales y sin experiencia no van a querer dar pasos que puedan ser en falso.

Ahí el único que puede apretar es Pakistán, que es el que tiene verdadero interés en que esa guerra pare. No quiere un conflicto de esa magnitud al otro lado de su frontera que pueda acabar en…   » ver todo el comentario
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HeilHynkel #12 HeilHynkel *
#5

EEUU en Israel asesinan a una delegación diplomática y resulta que ahora los radicales son los otros.

Gengis Kan era más civilizado, considera a los emisarios intocables.
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devilman2 #8 devilman2
Teatro del bueno, como diría Mourinho.
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#9 sliana
A ver cuántos vuelven
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menéame