Delegación iraní llega a Islamabad para las negociaciones con EEUU

La noticia llega tras días de incógnita sobre si Teherán se desplazaría a la capital pakistaní para participar en las negociaciones, a raíz de los desacuerdos entre Irán y Estados Unidos
| etiquetas: iran , usa , guerra , paz , islamabad , negociaciones
Just in case.
Ahí el único que puede apretar es Pakistán, que es el que tiene verdadero interés en que esa guerra pare. No quiere un conflicto de esa magnitud al otro lado de su frontera que pueda acabar en… » ver todo el comentario
EEUU en Israel asesinan a una delegación diplomática y resulta que ahora los radicales son los otros.
Gengis Kan era más civilizado, considera a los emisarios intocables.