«¡Dejad a Groenlandia en paz!»: el grito durante el himno de EE. UU. en un partido de la NBA en Londres provoca aplausos [ENG]  

El aumento de las tensiones entre Europa y Estados Unidos llegó el domingo al ámbito deportivo cuando un miembro del público gritó «Dejad a Groenlandia en paz» mientras se interpretaba el himno nacional de EE. UU. durante un partido de la NBA en Londres. La actriz Vanessa Williams estaba interpretando The Star-Spangled Banner antes de que los Memphis Grizzlies se enfrentaran a los Orlando Magic en el O2 Arena cuando fue interrumpida por el grito. La intervención provocó aplausos y vítores por parte de sectores del público.