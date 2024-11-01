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El declive de la clase media: "Termino el mes con la cuenta a cero"
Según el último barómetro del CIS, un 56% de la población española se considera clase media, mientras un 17% se sitúa en los últimos escalones de la escala social. Noticia en catalán.
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#5
HeilHynkel
Querido fatxapobre .. no eres clase media, eres clase trabajadora, como somos la inmensa mayoría.
Si no eres consciente de lo que eres, normal que votes por quien baja impuestos al rico.
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#11
Bonzaitrax
#5
Entraba a decir la mismo: si cobras una nómina y llegas a fin de mes a duras penas o no llegas, eres un currito como los de los 70, 80, 90...., te joda o no.
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#14
NPCMeneaMePersigue
#11
Pero la comparacion no es con los 80, la comparacion es que en Europa el salario real si que ha subido y la gente gana mas, pero en el sur, en España el pacto epstein lo impide para ser turismo
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K
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#12
NPCMeneaMePersigue
#5
pero en estos 30 años que los salarios llevan congelados, los reales descontando la inflacion, si fachapobre o pobre de izquierdas es lo mismo unos que otros... encima no se regula la vivienda para que los epstein no no suban los precios, que el PSOE es principal en este caso epstein de hacernos pobres para ser camareros de guiris
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K
18
#16
NPCMeneaMePersigue
*
Vaya los que me persiguen y me atacan por criticar a israel y su especulacion votando positivo el comentario de
#5
para llevarnos al debate de fachapobre, pp, psoe... mientras pactos epsteins que no regulan la vivienda ninguno aunque lo ponga en la constitucion que hay que regular para impedir la especulacion del suelo, nada ahi nada, a subir el salario mas y ganar poder adquisitivo que ni con pp, ni psoe porque hemos de ser turismo por el pacto epstein de la elite y ser baratos. Entonces nos…
» ver todo el comentario
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K
18
#22
NPCMeneaMePersigue
#16
Brutal como los de aquí promueven la guerra izquierda derecha pp psoe para mantenernos enfrentados y que mientras israel domine el mundo, especule, nos haga pobres... porque ninguno regula la vivienda, ninguno sube los salarios mas de la inflacion en 30 años, asi somos camareros, pobres, sumisos a la clase alta esta tan despreciable y malvada que hay...
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K
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#21
azathothruna
#5
Dejen de decir
clase trabajadora
SON POBRES, PUEBLO LLANO
, como quieren sus señores fachas
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19
#4
Ihzan
El problema es que la gente se considera una cosa que no es. La gran mayoria de la gente que se considera clase media no es mas que trabajadores que ganaban un poco mas que la media, pero al fin y al cabo trabajadores. Luego se han dado una hostia de realidad.
5
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#10
bronco1890
*
La clase social no depende de los ingresos si no del capital.
Tienes activos (viviendas, acciones...) que te permiten vivir de sus rendimientos sin tener que trabajar: clase alta
Tienes activos pero sigues teniendo que trabajar: clase media
No generas ningún ingreso por rentas: clase baja.
Conozco a más de uno con un trabajo muy bien pagado que vive a dos nóminas de la indigencia.
1
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#15
Andreham
#10
Yo soy de la opinión de que si tienes que tener una nómina, ya sea ajena o por cuenta propia, eres clase baja. Más bien, clase obrera, pero está feo decir esa palabra porque suena muy comunista.
Si quieres ser clase media tienes que poder vivir sin trabajar, de rentas, de los beneficios de inversiones, etc.
La clase alta está a otro nivel.
Como dices, si estás a 2 nóminas de irte al pozo, eres clase baja, por muy alto que sea tu nivel de vida.
1
K
18
#18
Verdaderofalso
#10
#15
tenía un jefe hace años que ganaba un buen pico, era asalariado no dueño, y me decía siempre, yo me tengo que levantar como tú a las 7 para venir aquí y currar mis horas… somos clase trabajadora
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K
20
#19
bronco1890
*
#15
Desde un punto de vista marxista la clase trabajadora serían los que no poseen los medios de producción y, por lo tanto, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario para subsistir, frente a la burguesía que sería la propietaria de los medios de producción y no necesita trabajar.
Es una idea del siglo XlX inaplicable en el XXI, ya que por ejemplo un obrero de la Seat que posea acciones de la empresa y le den unos dividendos sería al mismo tiempo un proletario y un burgués, de ahí nace el concepto de clase media.
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K
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#20
mbcn
#15
Y aunque llegues a fin de mes. Yo puedo ahorrar una cantidad moderada cada mes, quizá podría estar 7 o 8 años sin trabajar sin ningún ingreso, y soy y me considero clase baja, como la inmensa mayoría somos. La gente llegó a creer que por tener coche y casa eran clase media.
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6
#2
Tunguska08Chelyabinsk13
¿Eso que es, como lo de en inglés nivel medio en los curriculums?
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#8
Golan_Trevize
Ese que llega a 0 a fin de mes
NO
es clase media, por mucho que él se crea que lo es. De igual modo que yo no soy Batman por mucho que me pueda creer que lo soy.
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K
21
#9
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#8
Si quieres puedes!!! Que nadie te robe tus sueños!!!
i.pinimg.com/736x/ba/e2/f5/bae2f5ecfc3c735222362939b62135bf.jpg
0
K
12
#3
NPCMeneaMePersigue
Te suben el alquiler, la comida una locura, entorno al 50% los ultimos años pero el salario normal no sube ni la inflacion, hemos pasado de 500.000 personas cobrando SMI hace 7 años a 2'5 millones cobrando el salario medio xq hay que ser pobre pa que vengan guiris a visitar barato...
Esto es un pacto epstein
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#1
NPCMeneaMePersigue
Vaya y eso que nos vendieron que el turismo traería riqueza y somos mas pobres, todo mucho mas caro, el pacto epstein dice que no ha de subir salarios por encima de inflacion y llevamos 30 años estancados para que seamos camareros de los guiris, y ahora que esto va a ser insufrible en verano a 40 grados y los inviernos como este que parece inglaterra, pues a ver que hacemos
La unica solucion es energia solar como actividad principal y venderla a europa
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K
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#7
Format_C
Que novedad, esto lleva pasando toda la vida. Lo de acabar a 0 a final de mes
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K
17
#17
NPCMeneaMePersigue
*
#7
Pero en el resto de Europa los salarios han crecido bastante mas que la inflación, y en España e Italia no, porque el resto si que aumenta su poder y sale de esto que pasaba toda la vida a que ya no sea así? porque nosotros tenemos este pacto que da igual PSOE que PP, no se regula vivienda, no suben salarios mas de la inflacion en 30 años? porque esto? son satanismos? Es aznar en los papeles de Epstein?
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#13
Cualicuatrototem
*
La clase media, ese éxito de mercadotecnia que consiguió que gran parte de la clase trabajadora se autodiferenciara de la clase baja, esa clase compuesta de vagos, tontos e incapaces y que es la causa de sus problemas. Por eso apoyan los recortes y bajadas de impuesto, pero estos afectan a toda la clase trabajadora, a la que pertenecen aunque se crean que no.
Y para muestra la vivienda, la sanidad y la educación.
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K
8
#6
BoosterFelix
Cuando enviáis noticias aporofóbicas, implicando que la pobreza y la precariedad son cosas malas o negativas, o quejándoos de ellas, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo aporófobos hacia vuestros propios padres, por haberos hecho nacer en esa pobreza, esa precariedad, ese capitalismo y esa monarquía por los que protestáis. Además de que también estáis siendo aporófobos hacia vosotros mismos, porque si por una parte decís que la pobreza, la precariedad y la fraudulenta explotación…
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K
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22
comentarios)
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Si no eres consciente de lo que eres, normal que votes por quien baja impuestos al rico.
SON POBRES, PUEBLO LLANO, como quieren sus señores fachas
Tienes activos (viviendas, acciones...) que te permiten vivir de sus rendimientos sin tener que trabajar: clase alta
Tienes activos pero sigues teniendo que trabajar: clase media
No generas ningún ingreso por rentas: clase baja.
Conozco a más de uno con un trabajo muy bien pagado que vive a dos nóminas de la indigencia.
Si quieres ser clase media tienes que poder vivir sin trabajar, de rentas, de los beneficios de inversiones, etc.
La clase alta está a otro nivel.
Como dices, si estás a 2 nóminas de irte al pozo, eres clase baja, por muy alto que sea tu nivel de vida.
Es una idea del siglo XlX inaplicable en el XXI, ya que por ejemplo un obrero de la Seat que posea acciones de la empresa y le den unos dividendos sería al mismo tiempo un proletario y un burgués, de ahí nace el concepto de clase media.
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Esto es un pacto epstein
La unica solucion es energia solar como actividad principal y venderla a europa
Y para muestra la vivienda, la sanidad y la educación.