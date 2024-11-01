edición general
13 meneos
230 clics
Decir que no doy el DNI en un hotel casi me cuesta quedarme en la calle. Este es el único resquicio para hacer el check in de forma segura

Decir que no doy el DNI en un hotel casi me cuesta quedarme en la calle. Este es el único resquicio para hacer el check in de forma segura

No está de más recordar una buena práctica de privacidad que la policía por un lado y la AEPD por otro refrescan cada cierto tiempo: compartir tu DNI o permitir que le hagan una foto tal cual no es una buena idea. De hecho, lo suyo es preparar una copia del DNI como veis bajo la intro. Pero la teoría es una y la práctica es otra. El desconocimiento, la inercia y hasta la automatización pueden llevar a una realidad desagradable: que el hotel te acabe poniendo tantas pegas que tu estancia allí corra peligro

| etiquetas: hoteles , dni , privacidad
12 1 0 K 76 actualidad
21 comentarios
12 1 0 K 76 actualidad
Comentarios destacados:    
ChatGPT #1 ChatGPT
Lo que es inseguro es que en los tiempos que corren una copia de un DNI o los daros que lleva impreso sirvan para contratar o pedir préstamos. Eso es lo realmente inseguro.
2 K 38
#4 silzul
#1 Tengo ni idea de criptografía, de informática o de gestión administrativa... Pero, una cosa que siempre he pensado es la siguiente: se deberían de tener dos sistemas, uno light y otro estricto de identificación.

Algo así como un mini DNI para uso diario, y luego el DNI para administración, cosas serias etc...
0 K 7
alfema #19 alfema
#4 Ahora con el DNI digital en el móvil podrían poner una opción para compartir / enviar los datos necesarios y que sea válido legalmente.
0 K 11
#20 vantablack
#1 yo no sé quién permite sacar un crédito o cosas así sin dni o con una fotocopia, en mi trabajo siempre se hace KYC con certificado de titularidad de cuenta y verificacion de DNI con video (retiradas de dinero de pocos miles de euros, segun marca el sepblac / BdE). Y si eres vendedor o empresa aun mas estricto.


#4 La app MiDNI (la oficial, no la fake) permite mostrar el dni solo con edad, basico o completo.
0 K 7
ContinuumST #8 ContinuumST
#5 Sí, claro, no sé si a la vecina del quinto se lo hacen o no.
1 K 18
Pertinax #9 Pertinax *
#8 El caso es que es un bulo. Ningún hotel, repito, ningún hotel escanea o fotocopia tu DNI. Nunca.

Mi problema es que no te puedo demostrar que lo que afirmo es cierto, pero sí que es ilegal, y todos lo saben, porque es su negocio, es denunciable, y pierden con ello más de lo que ganan, que es nada.
1 K 11
ContinuumST #10 ContinuumST
#9 Vale. Pues delante de mis narices. DNI. En la impresora-escáner. Delante de mis narices. Claro que igual mis ojos lo han visto mal. Claro.
1 K 18
Pertinax #11 Pertinax *
#10 ...o sería en los 80. Tú sabrás. Esto es a partir de la LOPD de 2018 si no me equivoco.
0 K 12
ContinuumST #12 ContinuumST
#11 Pues... principios de 2025. Febrero o así.
0 K 15
Pertinax #13 Pertinax
#12 No sé Rick...
0 K 12
ContinuumST #14 ContinuumST
#13 No pasa nada. Una vez insistí y me dijeron que no podían "entretenerse en eso". Insistí y ya desistí, cansado como estaba sólo quería echarme un rato.
0 K 15
Pertinax #16 Pertinax *
#14 Pues denuncia, porque es ilegal y les puede caer buena, y tú llevarte un pellizco.
as.com/actualidad/sociedad/le-piden-escanear-el-dni-para-hacer-el-chec

Y en este caso, sin siquiera escanearlo.
1 K 27
ContinuumST #17 ContinuumST
#16 Tienes razón. O llamar a la Policía en el acto y que ellos resuelvan. Pero como ya te digo, en MI caso, normalmente llego cansado y con ganas de darme una ducha y echarme un rato para... bueno, estar listo para la reunión que sea. Y sí, sé que se aprovechan de esa situación y del "uno no quiere más líos". Pero tienes razón.
1 K 27
#21 Mustela
#16 #17 Muchos tienen un aparatito tipo escáner que en teoría registra los datos necesarios pero eso no implica que la herramienta lo termine por copiar todo, que lo desconozco y por mucho que la cadena hotelera lo asegure verbalmente. Al margen de lo que esta haga en realidad no te pueden coger el DNI, y todavía menos quedárselo ni que sea unos minutos.
1 K 22
ContinuumST #7 ContinuumST
#6 Ya, pues es lo que hay. Y vete a pelear con las personas de recepción, que siempre es "muy divertido".
0 K 15
RoterHahn #18 RoterHahn
#5
En alemania hace 6 meses a mi mujer tb se lo pudieron, e hicieron una copia que se la devolvieron a la mañana siguiente.
Y eso que era un hotelucho de paso.
0 K 14
wata #15 wata
Lo mejor, visto lo visto es llevar ya un DNI tuneado y borrado las cosas no necesarias.
Si piden verificarlo que lo cotejen con el bueno y ya está.
Y si no acceden se llama a la policía diciendo que hay una persona que quiere apropiarse del DNI.
0 K 12
Pertinax #2 Pertinax *
Menuda chorrada. Los hoteles ya no fotografían ni escanean, ni se guardan tu DNI. De hecho, es algo que personalmente nunca he sufrido, salvo eso de "quédatelo para el checkin mientras me instalo", pero esa es una decisión propia.

A lo que sí están obligados es a verificarlo, y por imposición legal, y para eso debes mostrar el original sí o sí. La fotocopia tiene el valor de un billete de Monopoly.
1 K 11
ContinuumST #3 ContinuumST
#2 ¿Que no lo escanean? Ahem. Sí, sí lo escanean.
4 K 47
Pertinax #5 Pertinax
#3 Será a ti.
0 K 12
alfema #6 alfema
#3 una cosa es que lo escaneen lo pasen por un OCR o similar que se quede con los datos necesarios y otra es que guarden una copia digital, lo primero valdría, lo segundo no.
0 K 11

menéame