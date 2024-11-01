Decir que no doy el DNI en un hotel casi me cuesta quedarme en la calle. Este es el único resquicio para hacer el check in de forma segura

No está de más recordar una buena práctica de privacidad que la policía por un lado y la AEPD por otro refrescan cada cierto tiempo: compartir tu DNI o permitir que le hagan una foto tal cual no es una buena idea. De hecho, lo suyo es preparar una copia del DNI como veis bajo la intro. Pero la teoría es una y la práctica es otra. El desconocimiento, la inercia y hasta la automatización pueden llevar a una realidad desagradable: que el hotel te acabe poniendo tantas pegas que tu estancia allí corra peligro
Algo así como un mini DNI para uso diario, y luego el DNI para administración, cosas serias etc...
#4 La app MiDNI (la oficial, no la fake) permite mostrar el dni solo con edad, basico o completo.
Mi problema es que no te puedo demostrar que lo que afirmo es cierto, pero sí que es ilegal, y todos lo saben, porque es su negocio, es denunciable, y pierden con ello más de lo que ganan, que es nada.
Y en este caso, sin siquiera escanearlo.
En alemania hace 6 meses a mi mujer tb se lo pudieron, e hicieron una copia que se la devolvieron a la mañana siguiente.
Y eso que era un hotelucho de paso.
Si piden verificarlo que lo cotejen con el bueno y ya está.
Y si no acceden se llama a la policía diciendo que hay una persona que quiere apropiarse del DNI.
A lo que sí están obligados es a verificarlo, y por imposición legal, y para eso debes mostrar el original sí o sí. La fotocopia tiene el valor de un billete de Monopoly.