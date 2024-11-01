Decir que no doy el DNI en un hotel casi me cuesta quedarme en la calle. Este es el único resquicio para hacer el check in de forma segura

No está de más recordar una buena práctica de privacidad que la policía por un lado y la AEPD por otro refrescan cada cierto tiempo: compartir tu DNI o permitir que le hagan una foto tal cual no es una buena idea. De hecho, lo suyo es preparar una copia del DNI como veis bajo la intro. Pero la teoría es una y la práctica es otra. El desconocimiento, la inercia y hasta la automatización pueden llevar a una realidad desagradable: que el hotel te acabe poniendo tantas pegas que tu estancia allí corra peligro