Una decena de países árabes condenan ataques de Irán y subrayan el derecho a la defensa

Una decena de países árabes condenaron este jueves los ataques de Irán contra países vecinos del Golfo tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores, en la que subrayaron el derecho a la legítima defensa de estos países. En un comunicado conjunto, denunciaron la actuación de Tehéran y el uso de "misiles balísticos y drones, dirigidos contra zonas residenciales e infraestructura civil, incluyendo instalaciones petroleras, plantas desalinizadoras, aeropuertos, edificios residenciales y misiones diplomáticas".
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Irán tendrá el legítimo derecho de defenderse de Israel y USA.
Supongamos que USA utiliza la base de Roda para atacar a algún país enemigo suyo.
No van a poder devolver el golpe a Roda porque está en España? Y dado que España permite el uso de Roda, por qué no se le puede considerar miembro beligerante?
Lo que no pueden es atacar la refinería de Cepsa que está en La Línea de la Concepción
Si los países del golfo quieren sumarse a la ofensiva, que lo hagan, que Irán me imagino que escalará la apuesta. Que tengan suerte, porque no parece que Irán no haya preparado el escenario bien.
A ver si por un lado están facilitando el uso de sus espacios aereos y bases para los ataques, y ahora van a estar quejandose de que les ataquen.
Si la dictadura saudí cayera sería mejor aún que la caída de los ayatolás.
También Zazis de MNM: ¡Bien hecho Irán! ¡Que se jodan los cataríes y los saudíes! ¡Seguid bombardeando complejos de gas licuado y refinerías! ¡Hay que darles donde duele, en el bolsillo! ¡Y seguid bloqueando el estrecho de Ormuz! ¡Todos esos países pobres que ya están racionando gas, que se jodan también! ¡Duro con ellos! ¡¡¡¡ALLAHU AKBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR!!!