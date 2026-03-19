Una decena de países árabes condenan ataques de Irán y subrayan el derecho a la defensa

Una decena de países árabes condenaron este jueves los ataques de Irán contra países vecinos del Golfo tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores, en la que subrayaron el derecho a la legítima defensa de estos países. En un comunicado conjunto, denunciaron la actuación de Tehéran y el uso de "misiles balísticos y drones, dirigidos contra zonas residenciales e infraestructura civil, incluyendo instalaciones petroleras, plantas desalinizadoras, aeropuertos, edificios residenciales y misiones diplomáticas".