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Una decena de países árabes condenan ataques de Irán y subrayan el derecho a la defensa

Una decena de países árabes condenaron este jueves los ataques de Irán contra países vecinos del Golfo tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores, en la que subrayaron el derecho a la legítima defensa de estos países. En un comunicado conjunto, denunciaron la actuación de Tehéran y el uso de "misiles balísticos y drones, dirigidos contra zonas residenciales e infraestructura civil, incluyendo instalaciones petroleras, plantas desalinizadoras, aeropuertos, edificios residenciales y misiones diplomáticas".

| etiquetas: países árabes , condenan , ataques , irán
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21 comentarios
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Comentarios destacados:        
DDJ #1 DDJ
Muy noble por su parte que reconozcan el derecho iraní a defenderse
9 K 134
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Parece que no te has enterado, lo que reconocen es el legítimo derecho de esos países a defenderse de Irán que ha sido quien los ha atacado.

Irán tendrá el legítimo derecho de defenderse de Israel y USA.
3 K 23
#4 Barriales
#3 Iran defiende sus intereses atacando objetivos de aliados y colaboradores de los que le han atacado.
5 K 68
Lenari #13 Lenari
#4 Entonces sugiero que EEUU e Israel hagan lo mismo y bombardeen Madrid :roll:
1 K -7
DocendoDiscimus #14 DocendoDiscimus
#13 ¿Somos aliados de Irán?
0 K 12
Lenari #16 Lenari
#14 El gobierno se ha posicionado contra Israel y EEUU claramente, al punto de haber impuesto sanciones comerciales a Israel. Si Qatar puede considerarse aliado de EEUU, nosotros lo somos de Irán.
0 K 9
#19 Barriales
#16 deja de hacer el ridículo.
1 K 19
DocendoDiscimus #20 DocendoDiscimus
#16 No, eso no nos hace aliados de Irán. Simplemente no nos hace cómplices de un ataque ilegal. Tienes que revisar tu definición de alianza.
0 K 12
MiguelDeUnamano #17 MiguelDeUnamano
#13 Será porlas ganas que tienes, porque otro motivo no hay
0 K 16
#18 Barriales
#13 deja de decir gilipolleces.
0 K 7
Ramsay_Bolton #6 Ramsay_Bolton
#3 Los ataques a Iran salen desde esos paises... por menos EEUU ha empezado guerras.
5 K 67
Iruñakis #7 Iruñakis
#3 les pilla demasiado lejos atacar al país. Les sale más a cuenta a quienes les apoyan con bases militares para hacerles el hijoputa.
2 K 37
Andreham #8 Andreham
#3 No entiendo cómo puedes tener el trabajo que tienes con lo mal que lo haces.

Supongamos que USA utiliza la base de Roda para atacar a algún país enemigo suyo.

No van a poder devolver el golpe a Roda porque está en España? Y dado que España permite el uso de Roda, por qué no se le puede considerar miembro beligerante?
1 K 16
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 Si pueden atacar la base de Rota ya que en esta están las tropas americanas.

Lo que no pueden es atacar la refinería de Cepsa que está en La Línea de la Concepción
0 K 12
aPedirAlMetro #11 aPedirAlMetro *
#10 Si USA ataca a Irán desde la base de Rota, Irán puede considerarnos como objetivo legítimo y atacar a España, ya que seríamos país cómplice activo y colaborador. Es algo amparado por la legislacion internacional.
0 K 8
DocendoDiscimus #15 DocendoDiscimus
#3 Y eso hace, por si no te has dado cuenta, USA está esparcido por toda la región. Si esos países permiten el uso de esas bases para que USA ataque a Irán, éste tiene derecho a defenderse.

Si los países del golfo quieren sumarse a la ofensiva, que lo hagan, que Irán me imagino que escalará la apuesta. Que tengan suerte, porque no parece que Irán no haya preparado el escenario bien.
0 K 12
josete15 #2 josete15
¿Sabemos si condenan los ataques a Irán? más que nada porque han sido sus compadres USA/Israel los que nos han llevado a esta situación.
A ver si por un lado están facilitando el uso de sus espacios aereos y bases para los ataques, y ahora van a estar quejandose de que les ataquen.
7 K 77
#5 omega7767
¿condenan los ataques de Iran pero permiten atacar a Iran desde sus territorios? ¿como va esto?
4 K 47
#9 konde1313
Menudos hipócritas. El de Arabia Saudí salió insistiendo a Trump para atacar a Irán y ha permitido el uso de su territorio para atacar pero ahora clama que, mira tú, los iraníes les están atacando. :shit:

Si la dictadura saudí cayera sería mejor aún que la caída de los ayatolás.
0 K 11
ur_quan_master #12 ur_quan_master *
Alerta Infobae : Hasbara en estado puro
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suppiluliuma #21 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Ucranianos, hijos de puta! ¡Volásteis Nord Stream! ¡Y seguro que también volásteis Druzhba para joder a los húngaros! ¡Eso no se hace! ¡Es un crimen! ¡Os merecéis la muerte, cabrones!
También Zazis de MNM: ¡Bien hecho Irán! ¡Que se jodan los cataríes y los saudíes! ¡Seguid bombardeando complejos de gas licuado y refinerías! ¡Hay que darles donde duele, en el bolsillo! ¡Y seguid bloqueando el estrecho de Ormuz! ¡Todos esos países pobres que ya están racionando gas, que se jodan también! ¡Duro con ellos! ¡¡¡¡ALLAHU AKBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR!!!
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menéame