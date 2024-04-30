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Deberías ver Más allá de los dos minutos infinitos

Deberías ver Más allá de los dos minutos infinitos

Esta curiosa historia de ciencia ficción nos lleva a una pequeña cafetería de Tokio regentada por un hombre llamado Kato. Tras terminar su jornada, Kato sube a su habitación para descubrir que, desde su televisión, puede verse a sí mismo llamándose desde el restaurante. Resulta que ambos televisores están conectados de manera que muestran imágenes de dos minutos en el futuro. A raíz de investigar este sorprendente efecto con sus amistades, nuestro protagonista empezará a notar su magnitud y cómo podría afectar a sus relaciones personales

| etiquetas: cine , japón
7 2 0 K 86 ocio
5 comentarios
7 2 0 K 86 ocio
Mangione #1 Mangione *
Peliculote de Ciencia Ficción de tipo Primer, pero algo más ligera en la propuesta; de las que demuestran que el presupuesto es secundario si tienes una buena idea. MUY entretenida.
2 K 25
#5 Leclercia_adecarboxylata
Gran peli que no he visto.
0 K 20
Robus #3 Robus
Recomiendo ver:

Atrapados en un bucle infinito (River) (2023): 2 minutos infinitos a la vera del río

lgecine.org/2023/10/river-2023/
0 K 12
#2 a1984
¡Gran película, coincido!
0 K 9
#4 minoch4
Gran peli
0 K 6

menéame