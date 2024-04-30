Deberías ver Más allá de los dos minutos infinitos

Esta curiosa historia de ciencia ficción nos lleva a una pequeña cafetería de Tokio regentada por un hombre llamado Kato. Tras terminar su jornada, Kato sube a su habitación para descubrir que, desde su televisión, puede verse a sí mismo llamándose desde el restaurante. Resulta que ambos televisores están conectados de manera que muestran imágenes de dos minutos en el futuro. A raíz de investigar este sorprendente efecto con sus amistades, nuestro protagonista empezará a notar su magnitud y cómo podría afectar a sus relaciones personales