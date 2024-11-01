Por qué deberíamos administrar Ozempic a todo el mundo - Kurzgesagt – In a Nutshell [ENG]  

Perder peso es difícil, y la obesidad es una de las cosas más perjudiciales para la salud que le pueden pasar a tu cuerpo. Aumenta el riesgo de padecer diabetes, infartos, cáncer y puede provocar una serie de complicaciones de salud adicionales. Pero hoy en día, los nuevos medicamentos para bajar de peso están cambiando la vida de las personas de una manera que ninguna dieta había logrado antes. Parecen derretir la grasa, reducir la adicción e incluso prevenir o revertir los efectos negativos de la obesidad.
En contraposición a conseguir esa inmunidad de grupo mediante mascarillas y distancia social.
No se elige pincharse, se prescribe una medicación y es para resolver problemas médicos o prevenirlos.
Y sí, estoy comparando la prescripción de una vacuna con la prescripción de un medicamento contra la diabetes.
Y estoy comparando el impacto que tiene en las personas no medicarse con el impacto que tiene en las personas no medicarse.
Para alguien que es gordo está tan al alcance como para alguien que ha sido alcohólico ser simplemente bebedor social. Es imposible. Si has sido alcohólico solo hay dos estados. Ser exalcohólico o ser alcohólico. Lo que estás pidiendo tú es que alguien que sea alcohólico sea bebedor social, porque va a seguir comiendo, ¿no? Eso no es posible.
Alimentarse bien no es querer que alguien sea bebedor social, es lo que debería ser normal.
No podemos depender de Ozempic, para que la farmacéutica se haga millonaria.
Esto es publicidad gratuita.
¿Cuándo salían meneos sobre vacunas del covid19 también era publicidad gratuita? ¿No se puede hablar de medicamentos concretos sin que sea publicidad?