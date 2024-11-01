Por qué deberíamos administrar Ozempic a todo el mundo - Kurzgesagt – In a Nutshell [ENG]  

Perder peso es difícil, y la obesidad es una de las cosas más perjudiciales para la salud que le pueden pasar a tu cuerpo. Aumenta el riesgo de padecer diabetes, infartos, cáncer y puede provocar una serie de complicaciones de salud adicionales. Pero hoy en día, los nuevos medicamentos para bajar de peso están cambiando la vida de las personas de una manera que ninguna dieta había logrado antes. Parecen derretir la grasa, reducir la adicción e incluso prevenir o revertir los efectos negativos de la obesidad.