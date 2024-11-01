Por qué deberíamos administrar Ozempic a todo el mundo - Kurzgesagt – In a Nutshell [ENG]  

edición general
Perder peso es difícil, y la obesidad es una de las cosas más perjudiciales para la salud que le pueden pasar a tu cuerpo. Aumenta el riesgo de padecer diabetes, infartos, cáncer y puede provocar una serie de complicaciones de salud adicionales. Pero hoy en día, los nuevos medicamentos para bajar de peso están cambiando la vida de las personas de una manera que ninguna dieta había logrado antes. Parecen derretir la grasa, reducir la adicción e incluso prevenir o revertir los efectos negativos de la obesidad.

#6 j-light
Típico de la cultura estadounidense postmoderna: incapacidad absoluta para resolver problemas.
Alegremensajero #2 Alegremensajero
Porque comer bien y hacer ejercicio está fuera del alcance de cualquier ser humano...
sorrillo #5 sorrillo
#2 También está al alcance de cualquier ser humano ir siempre con mascarilla y mantener la distancia social pero si existe una vacuna que minimiza el riesgo y hace básicamente innecesario ir con mascarilla y mantener la distancia social lo racional es vacunarse.
Alegremensajero #11 Alegremensajero
#5 Me estás comparando la inmunidad de grupo adquirida gracias a las vacunas para favorecer a personas inmunodeprimidas con elegir pincharse medicamentos para adelgazar en lugar de intentar cambiar los hábitos de vida y llevar una más saludable... Madre mía las cabecitas...
sorrillo #12 sorrillo *
#11 Me estás comparando la inmunidad de grupo adquirida gracias a las vacunas

En contraposición a conseguir esa inmunidad de grupo mediante mascarillas y distancia social.

No se elige pincharse, se prescribe una medicación y es para resolver problemas médicos o prevenirlos.

Y sí, estoy comparando la prescripción de una vacuna con la prescripción de un medicamento contra la diabetes.

Y estoy comparando el impacto que tiene en las personas no medicarse con el impacto que tiene en las personas no medicarse.
Gadfly #8 Gadfly
#2 pues está fuera del alcance de muchos
Priorat #9 Priorat *
#2 Hay que ver los primeros tres minutos del documental y ver "la trampa de la obesidad". Y si, no está al alcance de alguien que ha sido gordo una vez en la vida. Lo va a ser siempre.

Para alguien que es gordo está tan al alcance como para alguien que ha sido alcohólico ser simplemente bebedor social. Es imposible. Si has sido alcohólico solo hay dos estados. Ser exalcohólico o ser alcohólico. Lo que estás pidiendo tú es que alguien que sea alcohólico sea bebedor social, porque va a seguir comiendo, ¿no? Eso no es posible.
Alegremensajero #10 Alegremensajero
#9 ¿Pero qué me estás contando? Alimentarse es una necesidad básica vital que no tiene nada que ver con la ingesta de estimulantes alcohólicos. Menuda mierda de comparación.

Alimentarse bien no es querer que alguien sea bebedor social, es lo que debería ser normal.
#4 DenisseJoel
Videos promocionados con un barniz de cultura barata.
Javi_Pina #1 Javi_Pina
La gente solo quiere tomar cosas para adelgazar pero no mejorar sus hábitos o hacer ejercicio, mejorarán con el Ozempic pero al dejarlo volverán donde estaban o peor, y no se puede tomar siempre.
sorrillo #3 sorrillo
#1 Sí se puede tomar siempre, no existe ninguna contraindicación conocida a tomarlo siempre. En el vídeo plantean también ese escenario.
Gadfly #7 Gadfly
#3 pero no se va a ver el video antes de comentar...
Mauro_Nacho #13 Mauro_Nacho
#3 Esto es publicidad gratuita. Además de crear hábitos poco sanos, como si los humanos fuéramos incapaces de comer sano y hacer deporte.
No podemos depender de Ozempic, para que la farmacéutica se haga millonaria.
sorrillo #14 sorrillo *
#13 Sí podemos usar Ozempic y derivados así como genéricos cuando termine la patente si eso mejora la salud de la sociedad. La medicación es objetivamente falso que cree hábitos poco sanos, en ningún caso se ha determinado que la medicación sea el causante de hábitos poco sanos.

Esto es publicidad gratuita.

¿Cuándo salían meneos sobre vacunas del covid19 también era publicidad gratuita? ¿No se puede hablar de medicamentos concretos sin que sea publicidad?
