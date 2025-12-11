edición general
4 meneos
12 clics
¿Cuántos miembros tiene Antifa? ¿Dónde está su sede? El FBI no tiene respuestas [Ing]

¿Cuántos miembros tiene Antifa? ¿Dónde está su sede? El FBI no tiene respuestas [Ing]

Un alto funcionario del FBI siguió la línea de la Casa Blanca sobre Antifa como una importante amenaza terrorista interna en una audiencia de la Cámara de Representantes el jueves, pero le costó responder a las preguntas sobre este movimiento sin líderes. Presionado repetidamente por un destacado demócrata del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes sobre el tamaño y la ubicación de Antifa, el director de operaciones de la división de seguridad nacional del FBI no supo dar respuestas.

| etiquetas: trump , antifa , trump , terrorismo , interno
3 1 0 K 54 actualidad
7 comentarios
3 1 0 K 54 actualidad
#3 Alcalino
Antifa o los inmigrantes son como los judíos de la Alemania nazi.

Un enemigo difuso al que echar la culpa de todos los problemas del país
2 K 36
JanSmite #1 JanSmite
"Se coge antes a un mentiroso que a un cojo", dice nuestro sabio refranero… :palm:
1 K 25
jonolulu #2 jonolulu
¿Cuántos pies tiene un fantasma?
0 K 13
themarquesito #4 themarquesito
#2 ¿Cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler?
1 K 33
jonolulu #6 jonolulu
#4 ¿A qué huelen las nubes?
0 K 13
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
No tiene respuesta porque está cometiendo un delito de odio, persiguiendo a personas por tener ideas diferentes a las que profesa el régimen trumpista. Pero que se iba a esperar de una gentuza que financia un genocidio y se dedica a robar a otros países.
0 K 12
Ramen #5 Ramen
Como leí hace poco: "Un gobierno no se declara fascista. En su lugar, anuncia que su enemigo son a los antifa"
0 K 10

menéame