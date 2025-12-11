¿Cuántos miembros tiene Antifa? ¿Dónde está su sede? El FBI no tiene respuestas [Ing]

Un alto funcionario del FBI siguió la línea de la Casa Blanca sobre Antifa como una importante amenaza terrorista interna en una audiencia de la Cámara de Representantes el jueves, pero le costó responder a las preguntas sobre este movimiento sin líderes. Presionado repetidamente por un destacado demócrata del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes sobre el tamaño y la ubicación de Antifa, el director de operaciones de la división de seguridad nacional del FBI no supo dar respuestas.