Cuando prohibir no es suficiente

Quiero empezar dejándolo claro: la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años me parece una medida coherente y comprensible. En un contexto en el que muchos niños y niñas acceden a un móvil muy pronto, con escaso control y una exposición elevada, establecer límites claros es una forma legítima de intentar protegerles. En ese sentido, el anuncio responde a una preocupación real y compartida. El problema llega cuando rascas un poco.

Sinfonico
#7 consideraba que un joven a los 16 años era suficientemente maduro para votar
Lo de menores de 16 no lo acabas de pillar y aún por encima te inventas películas....el nivel de patetismo ya es de chiste.
Sinfonico
#12 Te lo pongo en mayúsculas porque sigues sin enterarte:
SE HABLA DE PROHIBIR HASTA LOS 16, HASTA LOS 16
Por lo tanto no votar hasta los 16 tiene lógica, si lees la noticia que tú mismo envías podrás ver que en las últimas elecciones europeas ya votaron menores de 18 en Alemania,Austria, Bélgica, Grecia y Malta...esos países comunistas...
taSanás
#19 no te pongas nervioso hombre...

lo que te estoy diciendo es que no es coherente decir que no puedes leer un tweet porque te hace nazi, y al dia siguiente que puedas votar al presidente de tu país, no se puede pasar de 0 a 100 así... si consideras que su cerebro no está desarrollado a los 15,99 no puedes pegar un salto enorme a decir que al dia siguiente ya puede tomar la decisión más importante. los jovenes van aprendiendo, van madurando poco a poco, no pueden ir de estar en una cueva a votar al presidente, no es lógico
silencer
A mi ya me parecía una barbaridad dejar a niños solos delante del ordenador cuando apenas había redes sociales, no te digo ahora con un movil q tienen acceso a todo.
Bien prohibido está.
Sinfonico
#29 Ah, que sólo se prohiben las redes por las opiniones, porque la pederastia, la pornografía, la manipulación comercial, el bullying ,estas cosas no afectan a tu hijo...en fin
De verdad, usáis argumentos muy lamentables.
Sinfonico
#23 El día que descubras que no ha corrido ningún bulo sobre nadie de derechas y que todos los bulos descubiertos son sobre gente de izquierdas igual te das cuenta de quién es el que cuenta mentiras.
Es evidente que te la suda y que tu argumento es hacerlos a todos iguales para minimizar que estás defendiendo a mentirosos, mafiosos y corruptos, pero eso te la pela.
Abrildel21
#7 La clave está en la palabra "menor".
alfre2
#7 no es cosa del PSOE, es que así se legisla. Tú eres menor de edad justo hasta el día que dejas de serlo. Si cometes un delito en la víspera se te juzga de una manera y enfrentas un tipo de consecuencias. Si lo pospones hasta el jueves y ya eres mayor de edad, corres otra suerte. Compruébalo y verás.

Por eso la gente celebra su mayoría de edad… cuando sucede, no 6 meses antes.
taSanás
#11 y a ti te parece coherente pasar de no poder leer un tweet porque te fríe el cerebro y te vuelves fascista a qué al día siguiente puedas votar al presidente de la nación?
alfre2
#13 coherente con cómo se legisla, sí. Completamente.
taSanás
#15 oki, pues nah. Chaito
Sinfonico
#24 Claro, y también le puedes dar la libertad de fumar, la de beber alcohol, la de irse de putas.....ah no, que esto lo prohibe la puta ley esa que te molesta y que está hecha para cuidar de tu hijo cuando tú no puedes hacerlo...de qué planeta sales?
Arcangeldemadera
#25 no, eso se la da el gobernó. Por que al comprar al alcohol o tabaco violas una ley al poder en peligro a mi hijo.
Si lees una opinión o haces una opinión en Internet, puede ser exactamente igual de dañina que una que has escuchado en persona.
tierramar
Que a alguien que ha comprado armas, para enviarlas a la carnicería de Ucrania, con toda la corrupción y matanza de toda una generación de jovenes ucranianos le importe un pepino la salud de los jóvenes. Más bien creo que el objetivo es otro: controlar las redes, y eliminar el anonimato en lo posible. www.meneame.net/m/actualidad/gobierno-espanol-pretende-vigilar-toda-po Gran parte de las mentiras de los politicos son desveladas gracias a las redes; antes tenían mucho más fácil mentir sin consecuencias
Dav3n
#8 No cabe duda porque esto por si mismo no solventa el problema real: los padres que dan terminales a sus hijos menores cuando deberían controlar al 100% el acceso a redes. De hecho las medidas podrían ir por ahí, por educar a los padres y darles medios para vetar lo que deben vetar, como las RRSS.

Esto no deja de ser lo que dices: un precedente legal que abre la puerta a próximas reformas de cara a implantar el uso del ID digital para absolutamente todo (súmale el euro digital y ya podemos…   » ver todo el comentario
lameth
Seguuuro que es eso.
No es que seas un poco bocachancla (sin acritud).
Pero ea, como no te dan la razón es que es un abuelo con demencia senil.
pirat
Igual que a jueces, policías, militares,,, se les tendría que suponer una neutralidad en su ejercicio y aunque no sea así el argumento contrario sería impensable... que un policía te pueda detener, un militar matar o un juez condenar porque tu ideología no coincide con la suya...
Es obvio que esta neutralidad se debería extender a estas plataformas privadas masivas y es normal que la administración combata las explícitas muestras de parcialidad de sus dueños e intentos de ingerencia política.…   » ver todo el comentario
Arcangeldemadera
Te parece una medida coherente y comprensible por que ahora los jóvenes desprecian a la izquierda en general y al psoe, sumar y podemos en particular.
Si no, estarías rabiando que la derecha queire violar tu derecho a la libertad.
alfre2
#1 otra vez tú, con tus razonamientos penosos? <:(
Abrildel21
#2 Bueno, si es de madera...
Sigo_intentandolo
#1 venga... tomate la pastilla...

Todos compartimos que es bueno que el alcohol y el tabaco estén prohibidos hasta los 18...
Esto es igual, para la mayoría de la gente es una decisión necesaria y urgente.
Arcangeldemadera
#3 pero no hablamos de algo que físicamente puede causarte la muerte.
Hablamos de conversar, si prohíbed leer comentarios y opinar en internet, deberías hacerlo mismo en persona. Ves como tu razonamiento es una basura?

De esta subnormalidad de prohibir a la gente entrar a redes sociales lo único que se saca en claro es que es una maniobra distractiva para hablar de otra cosa que no sea corrupción e incompetencia. No hay más, la izquierda antes se volcaba por lso jóvenes. Low han perdido y los seguirán perdiendo.
NeilWoodyer
#3 Todos compartimos que es bueno que el alcohol y el tabaco estén prohibidos hasta los 18...

Yo prohibiría también la televisión a los jóvenes

Y la radio digital.

Ahí hay decenas de cadenas y miles de bytes de información fake, errónea y sin confirmar.

Y encima en cadenas de derechas. Más peligroso que las drojas y el alcohol :palm:

cc #1 #4 #9 #17
SolidGeorg
#23 Yo prohibiría respirar para asegurar que no fumen.
NeilWoodyer
#27 todavía no está confirmado que fumar sea facha, así que yo de momento me esperaría

A ver si van a protestar los porretas xD
Sinfonico
#1 Hola, la libertad en España empieza a los 18 años, no sé si eres consciente.
La mayoría de edad constituye, dentro del ordenamiento jurídico, la edad cronológica a partir de la cual una persona adquiere plena capacidad jurídica para ejercer por sí misma los derechos y deberes que le son reconocidos por la ley. A partir de este momento, el individuo deja de estar sujeto al régimen de incapacidad propio de la minoría de edad y pasa a asumir el control legal de su persona y de sus actos, con plena autonomía decisoria. En consecuencia, cesan la patria potestad, la tutela o cualquier otra forma de representación legal ejercida por los padres o tutores
taSanás
#4 hace nada el partido socialista, ese que ahora forma el gobierno que quiere prohibirles las redes sociales, consideraba que un joven a los 16 años era suficientemente maduro para votar (que teóricamente es el acto de mayor relevancia para la sociedad)
Hoy dice que hasta un día antes de poder votar, no es suficientemente maduro para leer un tweet.

Bueno, la verdad es que es actitud es típica. Hace un mes Puente decía que se podía subir la velocidad del ave a 350,
Y ahora hay tramos de 90…
Arcangeldemadera
#4 la libertad de opinar, leer, hablar, con quien mi hijo quiera se la doy yo.
No el gobierno, soy yo el que tiene la libertad de limitar a mi hijo en redes sociales, no una ley que busca minimizar el constante desprecio a este o ese partido.
La solución no consiste en legalizar, si no en hacer bien tu trabajo.
Hoy es mi hijo menor de 1 y mañana seré yo.
DonNadieSoy
#1 ¿Un sobre de almax?
SolidGeorg
#1 100% ES ASÍ. En cuanto gobierne la derecha (en breve) estos mismo echando bilis porque Feijóo no respeta su libertaz de expresión, les amordaza y les coarta, y es todo es un infierno fascista quemequieromorirrrr biba la anarkia y biba bakunin a las barricadas camaradas!!!

Es matemático, de un día para otro, es flipante.
lameth
#17 Pero que dices hombre. no te basta con que se rían de ti en tu cara que ahora haces el principio de transposición.
De verdad, lo que os gusta las privatizaciones y en cuanto hace uno el PSOE os jode mucho el cuento.
SolidGeorg
#26 la pastilla abuelo, que desvarías
almadepato
#1 Al parecer no te has leído ningún estudio que avale esta medida. La ignorancia te rebosa por los cuatro costados.
