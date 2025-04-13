Cuando prohibir no es suficiente

Quiero empezar dejándolo claro: la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años me parece una medida coherente y comprensible. En un contexto en el que muchos niños y niñas acceden a un móvil muy pronto, con escaso control y una exposición elevada, establecer límites claros es una forma legítima de intentar protegerles. En ese sentido, el anuncio responde a una preocupación real y compartida. El problema llega cuando rascas un poco.