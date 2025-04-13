Cuando prohibir no es suficiente

Quiero empezar dejándolo claro: la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años me parece una medida coherente y comprensible. En un contexto en el que muchos niños y niñas acceden a un móvil muy pronto, con escaso control y una exposición elevada, establecer límites claros es una forma legítima de intentar protegerles. En ese sentido, el anuncio responde a una preocupación real y compartida. El problema llega cuando rascas un poco.
Lo de menores de 16 no lo acabas de pillar y aún por encima te inventas películas....el nivel de patetismo ya es de chiste.
www.elperiodico.com/es/politica/20250413/gobierno-ley-edad-voto-16-ano
SE HABLA DE PROHIBIR HASTA LOS 16, HASTA LOS 16
Por lo tanto no votar hasta los 16 tiene lógica, si lees la noticia que tú mismo envías podrás ver que en las últimas elecciones europeas ya votaron menores de 18 en Alemania,Austria, Bélgica, Grecia y Malta...esos países comunistas...
lo que te estoy diciendo es que no es coherente decir que no puedes leer un tweet porque te hace nazi, y al dia siguiente que puedas votar al presidente de tu país, no se puede pasar de 0 a 100 así... si consideras que su cerebro no está desarrollado a los 15,99 no puedes pegar un salto enorme a decir que al dia siguiente ya puede tomar la decisión más importante. los jovenes van aprendiendo, van madurando poco a poco, no pueden ir de estar en una cueva a votar al presidente, no es lógico
Bien prohibido está.
De verdad, usáis argumentos muy lamentables.
Es evidente que te la suda y que tu argumento es hacerlos a todos iguales para minimizar que estás defendiendo a mentirosos, mafiosos y corruptos, pero eso te la pela.
Por eso la gente celebra su mayoría de edad… cuando sucede, no 6 meses antes.
Si lees una opinión o haces una opinión en Internet, puede ser exactamente igual de dañina que una que has escuchado en persona.
Esto no deja de ser lo que dices: un precedente legal que abre la puerta a próximas reformas de cara a implantar el uso del ID digital para absolutamente todo (súmale el euro digital y ya podemos… » ver todo el comentario
No es que seas un poco bocachancla (sin acritud).
Pero ea, como no te dan la razón es que es un abuelo con demencia senil.
Es obvio que esta neutralidad se debería extender a estas plataformas privadas masivas y es normal que la administración combata las explícitas muestras de parcialidad de sus dueños e intentos de ingerencia política.… » ver todo el comentario
Si no, estarías rabiando que la derecha queire violar tu derecho a la libertad.
Todos compartimos que es bueno que el alcohol y el tabaco estén prohibidos hasta los 18...
Esto es igual, para la mayoría de la gente es una decisión necesaria y urgente.
Hablamos de conversar, si prohíbed leer comentarios y opinar en internet, deberías hacerlo mismo en persona. Ves como tu razonamiento es una basura?
De esta subnormalidad de prohibir a la gente entrar a redes sociales lo único que se saca en claro es que es una maniobra distractiva para hablar de otra cosa que no sea corrupción e incompetencia. No hay más, la izquierda antes se volcaba por lso jóvenes. Low han perdido y los seguirán perdiendo.
Yo prohibiría también la televisión a los jóvenes
Y la radio digital.
Ahí hay decenas de cadenas y miles de bytes de información fake, errónea y sin confirmar.
Y encima en cadenas de derechas. Más peligroso que las drojas y el alcohol
A ver si van a protestar los porretas
La mayoría de edad constituye, dentro del ordenamiento jurídico, la edad cronológica a partir de la cual una persona adquiere plena capacidad jurídica para ejercer por sí misma los derechos y deberes que le son reconocidos por la ley. A partir de este momento, el individuo deja de estar sujeto al régimen de incapacidad propio de la minoría de edad y pasa a asumir el control legal de su persona y de sus actos, con plena autonomía decisoria. En consecuencia, cesan la patria potestad, la tutela o cualquier otra forma de representación legal ejercida por los padres o tutores
Hoy dice que hasta un día antes de poder votar, no es suficientemente maduro para leer un tweet.
Bueno, la verdad es que es actitud es típica. Hace un mes Puente decía que se podía subir la velocidad del ave a 350,
Y ahora hay tramos de 90…
No el gobierno, soy yo el que tiene la libertad de limitar a mi hijo en redes sociales, no una ley que busca minimizar el constante desprecio a este o ese partido.
La solución no consiste en legalizar, si no en hacer bien tu trabajo.
Hoy es mi hijo menor de 1 y mañana seré yo.
Es matemático, de un día para otro, es flipante.
De verdad, lo que os gusta las privatizaciones y en cuanto hace uno el PSOE os jode mucho el cuento.