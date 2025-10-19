Cuando el precio del alquiler aumenta, las personas más vulnerables votan a la extrema derecha

Un reciente estudio publicado en Comparative Political Studies por Tarik Abou-Chadi, Denis Cohen y Thomas Kurer revelan que el aumento del coste del alquiler, lejos de motivar una búsqueda de soluciones progresistas, incrementa el apoyo a partidos de extrema derecha entre quienes más temen quedar excluidos de sus comunidades. El temor a perder la vivienda y verse obligados a abandonar el barrio[...]lleva a los sectores vulnerables a refugiarse en opciones políticas que cuestionan con dureza al establishment y alimentan el descontento anti-élite