Cuando el precio del alquiler aumenta, las personas más vulnerables votan a la extrema derecha

Cuando el precio del alquiler aumenta, las personas más vulnerables votan a la extrema derecha

Un reciente estudio publicado en Comparative Political Studies por Tarik Abou-Chadi, Denis Cohen y Thomas Kurer revelan que el aumento del coste del alquiler, lejos de motivar una búsqueda de soluciones progresistas, incrementa el apoyo a partidos de extrema derecha entre quienes más temen quedar excluidos de sus comunidades. El temor a perder la vivienda y verse obligados a abandonar el barrio[...]lleva a los sectores vulnerables a refugiarse en opciones políticas que cuestionan con dureza al establishment y alimentan el descontento anti-élite

30 comentarios
Chinchorro #2 Chinchorro
Ejemplos de gobiernos de extrema derecha que han protegido a las personas más vulnerables:
...

....

...
..

...
..
curaca #7 curaca
#2 En el tema del alquiler Carmena te pone un ejemplo www.20minutos.es/noticia/5716230/0/manuela-carmena-alaba-politica-vivi
Supercinexin #14 Supercinexin
#7 Menudo gol les metieron a los rojoflautas con Mabuela Carmena. Recuerdo perfectamente a viejos comunistas diciéndomelo cuando salió de alcaldesa. Cuánta razón tenían xD
Alegremensajero #26 Alegremensajero
#14 Es la que decía que a ella no se la iba a ver en el palco del Bernabeu...  media
Chinchorro #29 Chinchorro
#7 Entiendo que consideras una persona vulnerable a cualquier persona que viva de alquiler si me pones ese ejemplo.
Spirito #13 Spirito
#2 La extrema derecha añora el feudalismo... próximamente tecno-feudalismo, con un control casi absoluto sobre todos como todavía ni aún siquiera imaginamos.
Supercinexin #10 Supercinexin
Cuando ganen las elecciones (o los meta el PP en el Gobierno, que es más realista de lo que finalmente acabará pasando) les enviarán a una brigada de Desokupa para agradecérselo personalmente.
borachoman #16 borachoman *
#9 La cual la CM no aplica.
Alegremensajero #21 Alegremensajero
#9 Ley que no se aplica casi en ningún sitio...
Findeton #25 Findeton
#21 Si, se aplica en Barcelona, razón por la que no queda vivienda de alquiler en el centro y donde no se aplica ha subido más (por desplazamiento de demanda ya que en el centro ahora en vez de alquiler hay compra -por parte de los ricos-).

Los precios máximos jamás funcionaron.
kipper #28 kipper
#9 Bien, y ahora pones en qué comunidades autónomas se está aplicando esa ley
Torrezzno #8 Torrezzno *
Mirad el discurso. No habla de feminismo, ni de animalismo ni de ecologismo. Habla de seguridad y de dineros

Aquí lo desarrollo
www.meneame.net/story/pobres-votan-derecha  media
Findeton #17 Findeton *
#8 ¿Y por qué la gente ha votado a Kast? Ah si, porque la izquierda de Chile quería aprobar una Constitución chavista que no solucionaba nada excepto que eliminaba la democracia. Afortunadamente el pueblo rechazó el castrochavismo y ahora los desaloja del poder.
Torrezzno #24 Torrezzno *
#17 el discurso es mucho mas potente que el de la izquierda, es primario y por eso mejor. Pero como todos los de ultraderecha solo irá a llevarse los dineros y empeorar a la gente llana
Findeton #27 Findeton
#24 Pues claro, ni la derecha ni la izquierda funcionan. Lo que funciona es el liberalismo.
Findeton #22 Findeton
#19 Y de la izquierda también. ¿O exactamente qué ha hecho la izquierda para evitar que suban los precios...? ¿Precios máximos como el Edicto de Diocleciano?
Findeton #30 Findeton
Depende, ¿crees que Milei es extrema derecha? Porque ha bajado la pobreza, aumentado salarios y reducido el precio (real, descontando inflación) de los alquileres.
camvalf #12 camvalf
El PP protege a la gente vulnerable, y si no decirme si no es proteger a los vulnerables evitando que les echen de los pisos evitando que puedan acceder a ellos. Además el trago de tener un techo para ti y los tuyos y perderlo es muy malo, así que directamente que vivan en chabolas o debajo de un puente... :troll:
Findeton #1 Findeton
Así que la PSOE genera extrema derecha, básicamente.
DaniTC #3 DaniTC
#1 sí, en la comunidad de Madrid tenemos al PSOE, sí...
Findeton #5 Findeton
#3 Ahí el PP es fuerte, Vox no es más fuerte que en otros lados.
kipper #4 kipper
#1 La regulación de la vivienda es una competencia clave de las Comunidades Autónomas en España, quienes la asumieron como exclusiva según la Constitución (Artículo 148), y tienen competencias para la promoción pública, rehabilitación, inspección, y la aplicación de leyes como la declaración de zonas tensionadas, aunque el Estado podría fijar la legislación básica y el marco general.

Artículo 148 app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=1
Findeton #9 Findeton *
#4 ¿Y quién ha aprobado esa ley socialista de control de precios máximos que llamas "zonas tensionadas"? Ah si, el estado central.
aPedirAlMetro #18 aPedirAlMetro
#1 La ignorancia genera extrema derecha.
Por eso tu eres lo que eres
Findeton #23 Findeton
#18 Yo soy libertario, no me mezcles con los nacional-SOCIALISTAS.
#6 Bravok1
El titular está mal. Sería correcto así:

Cuando el precio del alquiler aumenta, las personas ignorantes y analfabetas votan a la extrema derecha. (Esto si casa más con la realidad.)
Findeton #11 Findeton
#6 Los analfabetos son los que no saben que los precios suben por la ley de oferta y demanda. Hay escasez de oferta, porque los políticos impiden construir.
Findeton #20 Findeton
#15 Si, son ambos incompetentes:

Siete años de promesas de Sánchez. Durante la campaña electoral de 2023 prometió levantar 184.000 viviendas de alquiler asequible
www.infobae.com/espana/2025/10/19/siete-anos-de-promesas-de-sanchez-pa
#19 Bravok1 *
#11 Los analfabetos son faciles de manipular y engañar, los ignorantes también. Son el target de la extrema derecha y en sus seguidores son legión.
