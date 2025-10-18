Cuando Delibes rechazó el premio Planeta

Antes de que el Planeta lo ganaran los Juan del Val y las Sonsoles Ónega, hubo un tiempo cada vez más lejano en que el millonario y más prestigioso premio literario del mundo de habla hispana lo ganaban escritores de la talla de Ana María Matute, Torcuato Luca de Tena, Ramón J. Sender, Juan Marsé o Manuel Vázquez Montalbán. Cuando el escándalo del plagio de la novela con la que Cela ganó el Planeta en 1994, Miguel Delibes se vio mezclado de forma involuntaria en el turbio asunto al revelar ese año que le ofrecieron el premio pero que lo rechazó