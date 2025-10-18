edición general
7 meneos
44 clics
Cuando Delibes rechazó el premio Planeta

Cuando Delibes rechazó el premio Planeta

Antes de que el Planeta lo ganaran los Juan del Val y las Sonsoles Ónega, hubo un tiempo cada vez más lejano en que el millonario y más prestigioso premio literario del mundo de habla hispana lo ganaban escritores de la talla de Ana María Matute, Torcuato Luca de Tena, Ramón J. Sender, Juan Marsé o Manuel Vázquez Montalbán. Cuando el escándalo del plagio de la novela con la que Cela ganó el Planeta en 1994, Miguel Delibes se vio mezclado de forma involuntaria en el turbio asunto al revelar ese año que le ofrecieron el premio pero que lo rechazó

| etiquetas: delibes , planeta , premio
6 1 0 K 86 cultura
4 comentarios
6 1 0 K 86 cultura
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Lo del premio planeta es como si presentas tu manuscrito a una editorial para que la publique pero en lugar de decidir si la publican o no montan un concurso para decidirlo.

Que me corrijan si me equivoco.
0 K 17
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho *
Es un auto premio, todo queda en el grupo, para hacer más negocio, poco tiene que ver el valor literario con el premio, es puro mercantilismo.

El principal accionista de Atresmedia es Planeta Corporación S.R.L., con una participación del 41,70%. El presidente de Atresmedia es José Creuheras, quien también es el presidente del Grupo Planeta.
youtu.be/680NSOX8Yps?si=nFM50u3XuAyC4omc
1 K 14
#3 IngridPared
¡Qué tiempos aquellos en que se lo ofrecían a Delibes o a Umbral!
0 K 6
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
#3 Ya pero a esos les tienes que dar la pasta, a cambio de que suban el caché del Premio. Si se lo das a tus empleados, pues quien sabe, a lo mejor es adelanto de sueldos futuros. :-O
0 K 14

menéame