Cuando el casero intenta que el inquilino pague la tasa de basuras: "Pensaba que no iba a rechistar, pero al final tuvo que asumirla él"

"Les decimos (a los caseros) que la ley es clara, que el que debe pagar la tasa de basuras es el propietario, pero intentamos hablar con el inquilino, trasladarle lo que dice el propio Ayuntamiento"
#1 se mete en la factura del agua a ver si los inquilinos pican y no protestan. Así es el gentuzo que nos gobierna
Agua: 35 € aprox.
+Iva
+Tasa de alcantarillado,
+Tasa de recogida de residuos municipales
+Tasa de tratamiento de aguas residuales
Total: >70 € de factura.
Al ayuntamiento de Madrid le ha venido muy cómodo poner que la pague el titular del suministro del agua.
#2 En los comercios, oficinas y vivienda sin amueblar no genera problemas de a quien le corresponde, ya que el inquilino es el titular del suministro.
En las viviendas amuebladas no se suele cambiar el titular del suministro cuando se alquilan.
Falso, salvo que alquiles en negro.
Que el agua y la luz está a nombre del propietario y este tiene que seguir pagándola y no puede darla el baja.
Si estuviera a nombre del inquilino ya se preocuparía este de pagarla para que no se la corten.
Además seria estúpido hacerlo de otra forma. ¿Vas a pasarle recibos al inquilino según lo que consuma cada mes de cada cosa?
mutuadepropietarios.es/blog/cambio-de-la-titularidad-de-los-suministro
Pero ya te digo que en los sitios que conozco de Andalucía se hace en vivienda no amueblada.
En amueblada pocas veces y menos si es de temporada para estudiantes o personal sanitario o similar.
No pensé que te podrías tomar en serio una respuesta como "guay que te parezca guay"
Cuando sale un propietario diciendo que le está pagando la luz y agua a un inquilino que no le paga, es porque no hizo el cambio de nombre de los suministros para seguir cobrando en negro y que Hacienda no pregunte.
Lo injusto es pretender que lo pague el que no usa el servicio de basuras. Independientemente de lo que diga la Ley.
Sencillamente han hecho así la ley para vender la moto de que lo pagaran los ricos. Cuando cualquier contrato que se haga a parti de ahora incorporara expresamente que la tasa de basuras la paga el inquilino.
Las tasas de basura, para naves, locales, etc... son diferentes.
Porque salvo que cobres la tasa por numero de empadronados no se que diferencias ves tu de una vivienda a otra...
Esa tasa se puede incluir en el contrato y pafsr el inquilino, pero debe constar. Si no, es del propietario.