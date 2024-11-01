edición general
¿Cuál es la oración más poderosa del Universo?

En el cristianismo, la Oración del Padre Nuestro es vista como la oración más poderosa del universo. Sin embargo, cuando se trata de pedir un milagro, muchos recurren a la Oración a San Judas Tadeo, conocido como el santo de los casos difíciles y desesperados: "Oh gloriosísimo Apóstol San Judas! Siervo fiel y amigo de Jesús" (etc...). Cuando lo que se necesita es consuelo y dirección, una de las más poderosas es la oración al Espíritu Santo.

ur_quan_master #5 ur_quan_master
La plegaria a San Cucufato para encontrar cosas es la más poderosa de las oraciones.

Si la científicos no han encontrado aún la materia oscura es solo porque no han usado está plegaria.
reivaj01 #7 reivaj01 *
#5 San Cucufato, los cojones te ato; hasta que me encuentres la materia oscura, no te los desato
Mark_ #8 Mark_ *
#5 mi bisabuela rezaba a San Cucufato haciéndole cuatro nudos a un pañuelo y yendo por la casa golpeando el pañuelo contra las paredes :-D

También tenía otra oración para cuando había tormenta a Santa Bárbara; su madre sacaba todas las cosas metálicas de la casa a la puerta (a la calle) y gritaba al cielo:

Santa Bárbara bendita
que en los cielos estás escrita
con papel y agua bendita
Por la señal de la cruz
Pater noster
Amén Jesús.

Era gente de pueblo, gitanos rubios del valle del Guadalquivir.
alfre2 #10 alfre2
#8 o_o
MoñecoTeDrapo #14 MoñecoTeDrapo
#8 solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. (Y eso que era un pedazo de culebrón que dio a conocer a Robin Wright)
Mark_ #15 Mark_
#14 entiendo la frase, pero no sé a qué te refieres con lo de Robin Wright :-S
MoñecoTeDrapo #17 MoñecoTeDrapo *
#15 Pues literalmente que Santa Bárbara era una gran telenovela que dio a conocer a Robin Wright cuando era muy jovencita.
Mark_ #18 Mark_
#17 anda, vale, ahora lo entiendo, gracias!

Además acabo de ver que esa actriz es la que hizo de Jenny en Forrest Gump :-D
MoñecoTeDrapo #19 MoñecoTeDrapo *
#18 y La princesa prometida y la de House of Cards, estuvo casada con Sean Penn...
karakol #6 karakol
Virgencita que me quede cómo estoy.
Moderdonia #3 Moderdonia
Oración sin premio. Sigue rezando.
Asimismov #4 Asimismov
Taumaturgia en mnm.
¡No sé dónde vamos a llegar!
#11 diablos_maiq
La oración de calamares con su vermú.
alfre2 #12 alfre2
Y qué hay de la Pulsa Denura?
MoñecoTeDrapo #16 MoñecoTeDrapo
La Genkidama, por supuesto :hug:
Mark_ #2 Mark_
¿Para qué rezar, si Dios tiene todo previsto para el orante? ¿No es una forma de decirle a tu entidad mística favorita que se equivoca respecto a lo que estás viviendo? :-D

PD: es un rezo derivado de los que se les hacían a Júpiter (Zseus Pita, o Dios Padre) en Roma y en Grecia, nada nuevo, para variar)
#9 daniMate
Me cago en Dios y en la P Virgen

Tiene un poder y una sonoridad que retumba en todo el Universo
angeloso #1 angeloso
Decir "me cago en dios" en España.
El Altísimo, mediante su imperfecta sierva Polonia Castellanos AKA "me la agarras con la mano" te puede tener entretenido varios años. Y con 4 palabritas nada más.
Triborato #20 Triborato
Soy un servidor del Fuego Secreto, portador de la llama de Anor. No puedes pasar. El fuego oscuro no te servirá, llama de Udûn.

Esta da mucho poder, puedes incluso subir de nivel.
#13 torbert
Todas las religiones son 100% falsas.
Mark_ #21 Mark_
#13 casi todas las religiones no dejan de ser un reflejo de la sociedad que las sustentó en su momento.

La religión helénica era una forma "fácil" de explicar cómo las tribus de la región se creaban, unían o separaban. Roma las copió.

Las religiones abrahámicas son una compilación de las tradiciones de pueblos seminómadas del creciente fértil de hace 4000 años. Son herederas de las religiones mesopotámicas.

La religión egipcia, más de lo mismo. Base del judaísmo original. La historia de Isis - Osiris - Horus es la misma que la de Jesús - María - Dios.

Súmale un poquito de origen védico hindú, y tienes la historia completa.
