¿Cuál es la oración más poderosa del Universo?

En el cristianismo, la Oración del Padre Nuestro es vista como la oración más poderosa del universo. Sin embargo, cuando se trata de pedir un milagro, muchos recurren a la Oración a San Judas Tadeo, conocido como el santo de los casos difíciles y desesperados: "Oh gloriosísimo Apóstol San Judas! Siervo fiel y amigo de Jesús" (etc...). Cuando lo que se necesita es consuelo y dirección, una de las más poderosas es la oración al Espíritu Santo.
| etiquetas: oración , poder , universo
Si la científicos no han encontrado aún la materia oscura es solo porque no han usado está plegaria.
También tenía otra oración para cuando había tormenta a Santa Bárbara; su madre sacaba todas las cosas metálicas de la casa a la puerta (a la calle) y gritaba al cielo:
Santa Bárbara bendita
que en los cielos estás escrita
con papel y agua bendita
Por la señal de la cruz
Pater noster
Amén Jesús.
Era gente de pueblo, gitanos rubios del valle del Guadalquivir.
Además acabo de ver que esa actriz es la que hizo de Jenny en Forrest Gump
¡No sé dónde vamos a llegar!
PD: es un rezo derivado de los que se les hacían a Júpiter (Zseus Pita, o Dios Padre) en Roma y en Grecia, nada nuevo, para variar)
Tiene un poder y una sonoridad que retumba en todo el Universo
El Altísimo, mediante su imperfecta sierva Polonia Castellanos AKA "me la agarras con la mano" te puede tener entretenido varios años. Y con 4 palabritas nada más.
Esta da mucho poder, puedes incluso subir de nivel.
La religión helénica era una forma "fácil" de explicar cómo las tribus de la región se creaban, unían o separaban. Roma las copió.
Las religiones abrahámicas son una compilación de las tradiciones de pueblos seminómadas del creciente fértil de hace 4000 años. Son herederas de las religiones mesopotámicas.
La religión egipcia, más de lo mismo. Base del judaísmo original. La historia de Isis - Osiris - Horus es la misma que la de Jesús - María - Dios.
Súmale un poquito de origen védico hindú, y tienes la historia completa.