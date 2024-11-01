¿Cuál es la oración más poderosa del Universo?

En el cristianismo, la Oración del Padre Nuestro es vista como la oración más poderosa del universo. Sin embargo, cuando se trata de pedir un milagro, muchos recurren a la Oración a San Judas Tadeo, conocido como el santo de los casos difíciles y desesperados: "Oh gloriosísimo Apóstol San Judas! Siervo fiel y amigo de Jesús" (etc...). Cuando lo que se necesita es consuelo y dirección, una de las más poderosas es la oración al Espíritu Santo.