La crisis de las mamografías también le estalla a Mazón

La crisis de las mamografías también le estalla a Mazón

Unas 90.000 valencianas tendrían que haber sido avisadas para una prueba en 2024 y no lo fueron, una cifra que representa más de una de cada cinco. Se abre otro flanco de erosión para el Govern de Mazón. "Tranquilos, que aquí no va a pasar como en Andalucía". Así se pronunciaba esta semana Marciano Gómez, conseller de Sanidad, en Les Corts. Además del palo contra un gobierno de su mismo partido, la afirmación del político del PP, realizada en vísperas del 19 de octubre, Día contra el Cáncer de Mama, es, según la oposición, algo discutible en...

Antipalancas21 #2 Antipalancas21 *
Esta comprobado votar al PP mata, amplían su modus operandi, ahora a por las mujeres también, que grandes gestores son.
3 K 53
calde #9 calde
#2 Y espera, que parece que unos cuantos, quieren cambiar a VOX, la desgracia del PP no les parece suficiente y quieren subir la apuesta!

:palm:
1 K 23
Bourée #11 Bourée
#2 Si no tienes unos cuantos muertos a tus espaldas no eres un buen pepero...
2 K 42
OCLuis #3 OCLuis
Vaya... los españoles han descubierto el modus operando de la mafia genovesa después de años en España delinquiendo y engañando.
2 K 37
tul #15 tul
#3 y asesinando
1 K 26
toshiro #16 toshiro
Al PP le va matar ancianos y enfermos POBRES. Ayuso en Madrid, Cospedal en Castilla la Mancha...
El tema no es que lo hagan, que es ya tradición histórica en su modus operandi, el problema está en que no reciben el castigo que les corresponde.
1 K 29
reithor #1 reithor
Por favor, que se piren ya. Es un mojón de otra dimensión. mojón dimisión.
1 K 22
#14 tednsi
#1 PP mata.  media
0 K 10
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
El PP lo hace asi se conoce sus negligencias causan muertes, les da lo mismo que sean abuelos que mujeres, no me extraña que sean afines de los asesinos de Israel, estarán cogiendo datos para como lo hacen con niños y hombres también
0 K 19
Apotropeo #5 Apotropeo
Y así, aunque os parezca inverosímil, es como se gesta una mayoría absoluta .
1 K 19
#6 rekus *
No hay lugar donde la derecha española no deje un reguero de muertes.

Y no, no es por ineptitud.
0 K 18
Antipalancas21 #19 Antipalancas21
#6 Es por ADN.
0 K 19
#10 meta
Son buenos gestores feministas!
0 K 13
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
#10 Y de personas mayores, a lo mejor lo amplían a los demás.
0 K 19
Arzak_ #7 Arzak_
Sin embargo Mazón lo de está pasando teta.
0 K 11
jdmf #8 jdmf
Mira, con ésto ya encadenarán 2 mayorías absolutas.!!!
Los valencianos, muy valencianos y mucho valencianos.!
0 K 10
Cometeunzullo #4 Cometeunzullo
Jodo, Mazón va a saco a por algún tipo de pleno, record o vete tú a saber.
0 K 10
#12 fremen11
Coño! lo rematen como a los caballos....
0 K 7

