Quién es quién en el lobby sionista en España

La galaxia que niega el genocidio en Gaza orbita en torno a David Hatchwell y sus empresas y asociaciones. Reciben millones de dinero público del PP y del Estado, y apoyan a medios, políticos y agitadores de la extrema derecha. La relación con el partido de extrema derecha va más allá de la coincidencia ideológica, las posturas extremas tienden un panorama político con múltiples similitudes. Los intereses construyen una trama que retroalimenta situaciones parecidas. El beneficio, tácito, se proyecta en situaciones que van más allá del negocio.