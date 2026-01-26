edición general
16 meneos
31 clics
La crisis ferroviaria en Cataluña acaba con el director de Rodalies y un responsable de mantenimiento de Adif

La crisis ferroviaria en Cataluña acaba con el director de Rodalies y un responsable de mantenimiento de Adif

La crisis ferroviaria en Cataluña se cobra sus primeras piezas en Renfe y Adif. El director operativo de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, dejará el cargo después de que el Govern haya reclamado este lunes responsabilidades en la operadora ferroviaria y en el gestor de infraestructuras, Adif, tras el caos monumental de la última semana. La comunicación oficial de este cese se producirá en breve y se ha decidido en las últimas horas, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO.

| etiquetas: rodalies , crisis , adif , renfe
13 3 0 K 120 actualidad
14 comentarios
13 3 0 K 120 actualidad
cromax #6 cromax
¿No se puede destituir retroactivamente? xD
Los problemas de Renfe/Adif/Rodalies vienen tan de lejos que habría que dejar a los ex-cargos cobrando como pensión el SMI.
Vale, que alguien tiene que pagar el pato. Pero con los datos en la mano esto lleva mucho tiempo siendo un cagarro.
1 K 25
lib_free #3 lib_free
Bueno a este se lo han cargado como pasa siempre, los peces gordos del partido siguen y seguirán en sus poltronas lo que pasa es que lo de Cataluña es apocaliptico no funciona nada en ninguna linea
1 K 14
asola33 #8 asola33
Les han hecho un favor. El marrón para el siguiente.
0 K 14
cosmonauta #4 cosmonauta *
#2 Lo normal son ciento y algo, según decían hace un momento en RAC1. Imagina como están las vías.

Lo extraño es que el tipo es de la zona y conoce el sector.

EDIT: Rectifico. El tipo no es de la zona y tiene perfil de consultor palanganas.
0 K 13
cosmonauta #1 cosmonauta
Un año llevaba este pájaro tocándose las pelotas. Y a ver cuantos saltan detrás. De viernes a lunes se ha pasado de 100 a 300 tíos haciendo mantenimiento.

El tipo tenía el encargo, los recursos y la información y ha tenido que morir alguien para que se pongan las pilas de una puta vez.
0 K 13
a69 #2 a69
#1 300 currantes me parecen nada para dar servicio a una red que usan 400000 personas cada día.
0 K 11
#14 eldios13
#1 "Después de que la Generalitat exigiera las máximas responsabilidades, el Gobierno ha confirmado la destitución del director operativo de Rodalies –que depende de Renfe–, Josep Enric Garcia Alamany, y la del director de Operaciones y Explotación de Adif, Raúl Míguez Bailo."

Un director operativo que llevaba 3 meses en el puesto (y menos de un año en Rodalies) y un Director de Operaciones que llevaba casi toda la vida en adif directoreando cosas.
0 K 9
DaniTC #13 DaniTC
#12 sí, eso parece.
0 K 11
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
pocos me parecen, eston son los cabezas, pero a saber que nivel de zanganismo tiene que existir
0 K 7
Febrero2034 #7 Febrero2034
45 muertos : 0 dimisiones.
Y en este caso si q hay ceses...

Q cosas
0 K 7
DaniTC #9 DaniTC *
#7 tus muertos es un número menor que el número de muertos de otros y tampoco dimitió nadie. ¿Es que acaso tu número de muertos es más importante?
0 K 11
Febrero2034 #10 Febrero2034
#9 ¿Mis muertos? ¿yo he matado a alguien?

Aquí los muertos se ve que son importante según a quien se los podamos cargar, no por la acción en sí.
1 K 14
DaniTC #11 DaniTC *
#10 los de tu equipo, hombre. Los que cargan a sus espaldas.
0 K 11
Febrero2034 #12 Febrero2034
#11 ¿q los muertos para ti tienen equipo? ¿Eso significa los muertos para ti, un marcador de equipo?
0 K 7

menéame