La crisis ferroviaria en Cataluña acaba con el director de Rodalies y un responsable de mantenimiento de Adif

La crisis ferroviaria en Cataluña se cobra sus primeras piezas en Renfe y Adif. El director operativo de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, dejará el cargo después de que el Govern haya reclamado este lunes responsabilidades en la operadora ferroviaria y en el gestor de infraestructuras, Adif, tras el caos monumental de la última semana. La comunicación oficial de este cese se producirá en breve y se ha decidido en las últimas horas, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO.