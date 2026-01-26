La crisis ferroviaria en Cataluña acaba con el director de Rodalies y un responsable de mantenimiento de Adif

La crisis ferroviaria en Cataluña se cobra sus primeras piezas en Renfe y Adif. El director operativo de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, dejará el cargo después de que el Govern haya reclamado este lunes responsabilidades en la operadora ferroviaria y en el gestor de infraestructuras, Adif, tras el caos monumental de la última semana. La comunicación oficial de este cese se producirá en breve y se ha decidido en las últimas horas, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO.
| etiquetas: rodalies , crisis , adif , renfe
Los problemas de Renfe/Adif/Rodalies vienen tan de lejos que habría que dejar a los ex-cargos cobrando como pensión el SMI.
Vale, que alguien tiene que pagar el pato. Pero con los datos en la mano esto lleva mucho tiempo siendo un cagarro.
Lo extraño es que el tipo es de la zona y conoce el sector.
EDIT: Rectifico. El tipo no es de la zona y tiene perfil de consultor palanganas.
El tipo tenía el encargo, los recursos y la información y ha tenido que morir alguien para que se pongan las pilas de una puta vez.
Un director operativo que llevaba 3 meses en el puesto (y menos de un año en Rodalies) y un Director de Operaciones que llevaba casi toda la vida en adif directoreando cosas.
Y en este caso si q hay ceses...
Q cosas
Aquí los muertos se ve que son importante según a quien se los podamos cargar, no por la acción en sí.