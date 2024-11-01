Crisis ambiental en Teherán: Lluvia tóxica y nubes negras tras ataques a instalaciones petroleras

La capital iraní despertó este domingo bajo un escenario de emergencia ambiental y sanitaria sin precedentes. Densas columnas de humo negro han cubierto el cielo de Teherán. Una consecuencia directa de los recientes ataques ejecutados contra depósitos de petróleo e infraestructuras energéticas en territorio iraní. La situación ha escalado rápidamente de un conflicto militar a una crisis de salud pública que mantiene en alerta a millones de civiles.