Crisis ambiental en Teherán: Lluvia tóxica y nubes negras tras ataques a instalaciones petroleras

La capital iraní despertó este domingo bajo un escenario de emergencia ambiental y sanitaria sin precedentes. Densas columnas de humo negro han cubierto el cielo de Teherán. Una consecuencia directa de los recientes ataques ejecutados contra depósitos de petróleo e infraestructuras energéticas en territorio iraní. La situación ha escalado rápidamente de un conflicto militar a una crisis de salud pública que mantiene en alerta a millones de civiles.

#5 DenisseJoel
Es una guerra química sin necesidad de lanzar armas químicas. Se ha hecho muchas veces antes, por ejemplo en Yugoslavia.
4
#1 Verdaderofalso
Una crisis medioambiental patrocinada por EEUU e Israel.

Esto es lo mismo que el metano liberado en el sabotaje al NordStream, o las nubes de petróleo que ocasionó Sadam Hussein en la Guerra del Golfo
2
#8 wachington
Es curioso que Israel esté atacando a la población civil de una dictadura que reprime las protestas del pueblo.

En cambio Israel es una democracia en la que sus ciudadanos no demuestran mucha incomodidad con el proceder de su gobierno.

Parece más lógico atacar a población civil de Israel que a población civil de Irán por su identificación con su gobierno.
2
#9 Verdaderofalso
#8 o nosotros o el caos! Vosotros! Da igual somos el caos
1
#10 Gry
Esas fotos no le hacen justicia al desastre, está literalmente lloviendo petróleo en Teherán.

Este video es de esta mañana: youtube.com/shorts/Cn_MSQal48E
1
#3 Herumel
Churras =| Merinas.
3
#13 Toponotomalasuerte
#3 aquí eso no lo entienden, son simples ingenieros y muchos regres. Tienes que poner (!churras && merinas) | (churras && !merinas) pa que lo entiendan.
Si no eres de muchas palabras y hablas en booleano tb les puedes decir churras ^ merinas
0
#4 efectogamonal
Imposible, Israel solo lanza pétalos de rosa {0x1f525}
0
#11 azathothruna
Apuesto que este es el efecto deseado, ademas de los incendios y explosiones
Muerte al zionismo y al destino manifiesto
0
#7 Mandri20
Desde luego, no lo van a tener fácil para sobrevivir.
0
#2 GeneWilder
No os olvidéis de echar esa lata de cerveza en el contenedor amarillo.
1
#6 wachington
#2 Una cosa no quita la otra.
0
#12 GeneWilder
#6 Lo sé, pero es desolador.
0

menéame