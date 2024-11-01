Crece el cementerio tecnológico: el sábado, 31 de enero, todos los aparatos conectados de esta marca dejarán de funcionar

Puede que te suene Belkin, una marca que ofrece accesorios para móviles de gran calidad. Pero, además, en su catálogo había una gama de productos con el nombre de WeMo. Era una solución muy práctica que te daba el poder de manejar el encendido y apagado de tus aparatos domésticos directamente desde el móvil. Y hablamos en pasado porque, en menos de una semana, concretamente el 31 de enero, cualquier dispositivo con este sello —como, por ejemplo, los enchufes— dejará de funcionar a distancia y se convertirá en un enchufe más, de los de toda la
Una empresa deja de funcionar y todos sus devices dejan de ser smart.
Interruptor de luz inteligente Wemo de 3 vías (WLS0403, WLS0503)
Interruptor de luz inteligente con wifi y regulador de intensidad Wemo (WDS060)
Interruptor de luz inteligente Wemo (WLS040)
Puente Wemo HomeKit (F7C064)
Interruptor de luz con atenuación Wemo (F7C059)
Interruptor de… » ver todo el comentario
no, se convertirá en un alargador de 5cm salvo que sea de empotrar
If your Wemo product is still under warranty on or after January 31, 2026, you may be eligible for a partial refund. Refund requests will not be processed before that date
Si dependes de la nube del fabricante, al final puede pasar esto.