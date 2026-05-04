edición general
16 meneos
17 clics
Crean telefónica cristiana, con software israelí, que bloqueará contenido LGBT+ y temas de género

Crean telefónica cristiana, con software israelí, que bloqueará contenido LGBT+ y temas de género

“Vamos a crear —y creemos que tenemos todo el derecho a hacerlo— un entorno centrado en Jesús, libre de pornografía, libre de personas LGBT y libre de personas trans”, declaró Paul Fisher, fundador de Radiant Mobile y anteriormente agente de supermodelos como Naomi Campbell, a MIT Technology Review . Según Fisher, Radiant ha reclutado a personas influyentes cristianas para promover la iniciativa y ha establecido relaciones con miles de iglesias en todo Estados Unidos, proponiendo planes para que parte de la suscripción mensual de 30 dólares

| etiquetas: paul fisher , teléfono , lgbti , jesús , cristianos , porno , bloqueo
14 2 0 K 169 tecnología
18 comentarios
14 2 0 K 169 tecnología
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Como está Corea del norte...
4 K 64
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#7 caballeros del zodíaco… siempre que entraban mis padres a la habitación ahí estaba la escena que podía dar a entender cosas que no eran xD

He-man un machote semi desnudo xD
3 K 52
Cuñado #10 Cuñado *
#8 #9 Tiene que haber una agenda gay encubierta entre la alt-right estadounidense. Yo no le encuentro otra explicación :tinfoil:

¿Habéis visto "The End of Men" de Tucker Carlson?

He visto pocas cosas más ¿unintentional? gay.
0 K 9
Stathamdepueblo #18 Stathamdepueblo
#8 como decía Mariano Rodríguez en su crítica de Top Gun, hay otra forma de ver esa película y no va de aviones
0 K 16
#5 casicasi
Jaja, un entorno centrado en Jesús, dice. ''Quiero una telefónica que no me deje ver lo que quiero ver''. Es como los que piden que no haya posibilidad de divorciarse. ¿Qué necesidad hay de imperdirte hacer por la fuerza lo que ya tú voluntariamente no deberías querer? Luego descubriremos que se pasan unos a otros archivos de pornografía infantil, como suele ocurrir en entornos represivos como ese. No tienen remedio.
3 K 46
Cuñado #7 Cuñado
#5 Supongo que el nicho de mercado es de la represión parental. Porque todos sabemos que si creces viendo homosexuales te acabas convirtiendo a la homosexualidad :shit:

El nicho de mercado oficial... por que el oficioso apunta sin duda a los homosexuales reprimidos que creen que su orientación sexual es pecado y aún pueden "curarse". Sólo una persona que ha "elegido" ser heterosexual puede llegar a creerse que los homosexuales han elegido su orientación sexual.
0 K 9
themarquesito #9 themarquesito
#7 Mike Johnson sería el mejor ejemplo de cliente potencial
2 K 45
ombresaco #11 ombresaco
#7 Me inclino más a pensar que la comunidad ya existe, y que habrá una presión de grupo para que te abones. Si vas a tu comunidad y todos usan JesusComunicaciones S.L. gestionada por alguien de confianza, todo aquél que tenga internet con otro proveedor quedará mal. Además de esa forma, deja de parecer que tu grupo te paga, para pasar un precio por un servicio.
0 K 12
JackNorte #1 JackNorte
No hay demonios solo son humanos.
2 K 28
KoLoRo #12 KoLoRo *
Por que criticais tanto estas cosas?

El problema es que siempre se quedan cortos!!!

Quereis un entorno sin LGBT+ y todo eso que os duele en alma? Pues dar un pasito más y montaros vuestro internet y así dejais de dar por culo al resto del mundo civilizado... pero no! Quereis dejar de ver LGBT+ pero que vuestros lideres tengan acceso a su porno Gay... que ya tenemos hemeroteca de estas cosas.

Así que ale! Todo lo malo fuera!! JisusNet es vuestra solucion.
1 K 26
pepel #14 pepel
Y lo dice un socio de Epstein.
0 K 19
Feindesland #4 Feindesland
Cómo están las cabezas...

:palm: :wall:
0 K 18
Kantinero #3 Kantinero
Vale a tomar por culo
Y ahora aparecen los sionistas cristianos
0 K 12
ur_quan_master #17 ur_quan_master
Posiblemente parte del modelo de negocio sean los "donativos" públicos y las exenciones fiscales.
0 K 12
Javi_Pina #13 Javi_Pina
Para cuando dejar de financiar con dinero público una empresa (la iglesia católica apostólica romana) que no cumple con la ley de igualdad de sexos.
0 K 11
#16 Toponotomalasuerte
Para que bajarla de internet cuando estos putos cerdos enfermos ya la hacen y la rulan entre ellos.
Será para evitar la competencia. Detrás de un puritano SIEMPRE hay un jodido enfermo depravado.
0 K 10
Cuñado #6 Cuñado
Vale que uno no llega a cristiano utilizando el cerebro pero... ¿de verdad que nunca han oído hablar de la "neutralidad de la red"? :shit:
0 K 9
Andreham #15 Andreham
"Tenemos todo el derecho a hacerlo", pero tú no puedes decirles lo que son porque aparece atontados cristianos o el resto de fachas a llorar porque "y los moros qué".
0 K 8

menéame