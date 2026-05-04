Crean telefónica cristiana, con software israelí, que bloqueará contenido LGBT+ y temas de género

“Vamos a crear —y creemos que tenemos todo el derecho a hacerlo— un entorno centrado en Jesús, libre de pornografía, libre de personas LGBT y libre de personas trans”, declaró Paul Fisher, fundador de Radiant Mobile y anteriormente agente de supermodelos como Naomi Campbell, a MIT Technology Review . Según Fisher, Radiant ha reclutado a personas influyentes cristianas para promover la iniciativa y ha establecido relaciones con miles de iglesias en todo Estados Unidos, proponiendo planes para que parte de la suscripción mensual de 30 dólares