Crean telefónica cristiana, con software israelí, que bloqueará contenido LGBT+ y temas de género

“Vamos a crear —y creemos que tenemos todo el derecho a hacerlo— un entorno centrado en Jesús, libre de pornografía, libre de personas LGBT y libre de personas trans”, declaró Paul Fisher, fundador de Radiant Mobile y anteriormente agente de supermodelos como Naomi Campbell, a MIT Technology Review . Según Fisher, Radiant ha reclutado a personas influyentes cristianas para promover la iniciativa y ha establecido relaciones con miles de iglesias en todo Estados Unidos, proponiendo planes para que parte de la suscripción mensual de 30 dólares
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He-man un machote semi desnudo
¿Habéis visto "The End of Men" de Tucker Carlson?
He visto pocas cosas más ¿unintentional? gay.
El nicho de mercado oficial... por que el oficioso apunta sin duda a los homosexuales reprimidos que creen que su orientación sexual es pecado y aún pueden "curarse". Sólo una persona que ha "elegido" ser heterosexual puede llegar a creerse que los homosexuales han elegido su orientación sexual.
El problema es que siempre se quedan cortos!!!
Quereis un entorno sin LGBT+ y todo eso que os duele en alma? Pues dar un pasito más y montaros vuestro internet y así dejais de dar por culo al resto del mundo civilizado... pero no! Quereis dejar de ver LGBT+ pero que vuestros lideres tengan acceso a su porno Gay... que ya tenemos hemeroteca de estas cosas.
Así que ale! Todo lo malo fuera!! JisusNet es vuestra solucion.
Y ahora aparecen los sionistas cristianos
Será para evitar la competencia. Detrás de un puritano SIEMPRE hay un jodido enfermo depravado.