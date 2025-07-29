edición general
Los costos de todas las energías suben, pero la de los reactores nucleares pequeños (SMR) es la más reactiva

Los reactores nucleares pequeños son con diferencia los proyectos de generación de energía de nueva construcción más caros, según un estudio de CSIRO, la agencia científica nacional de Australia. Los pequeños reactores nucleares modulares resultaron ser la tecnología más cara de las ocho opciones por un amplio margen; el informe basa sus costos en el proyecto nuclear Darlington de Canadá, anunciado en mayo. Se estima que el desarrollo de 1.200 megavatios costará 23.200 millones de dólares.

perrico #1 perrico
Para sorpresa de nadie.
Los reactores modulares pequeños suenan bien, pero no explican el motivo por el cual son mejores que escalados más grandes.
1
Mildranx #4 Mildranx
#1 Pq están pensados para construcción en grandes números, que es lo q los abarataría. Estos reactores están pensados además para suministrar energía a ciertas instalaciones como centros de datos, donde necesitan energía de manera continua y estable y ahí es donde la nuclear funciona mejor. La idea de los modulares es que se construyan en serie, en una fábrica, lo que abarata el coste de producción, pero claro si fábricas dos o tres los costes de desarrollo no compensan. Hay que hacer como China, que los está empezando a fabricar como churros....
1
Ortzi_ #5 Ortzi_
#4 Sigo sin entender por qué en el caso de la eólica la tendencia es fabricar molinos cada vez más grandes para mejorar la eficiencia y, en cambio, en el sector nuclear la tendencia es fabricar módulos pequeños. La intuición me dice que los SMR deberían ser menos eficientes y más caros por MW que los reactores actuales.
0
sorrillo #8 sorrillo
#5 Los molinos eólicos se construyen en fábricas y luego se transportan y se montan.

No así con las centrales nucleares tradicionales que se construyen in situ.

Se aspira a construir reactores nucleares en fábricas, luego transportarlos y montarlos.

Una vez conseguido ese reto sí tendría sentido intentar que esos reactores construidos en fábricas sean cada vez más grandes para mejorar su eficiencia.
0
#7 parladoiro *
#1 que no se construyen in situ. El mismo personal puede hacer 20 o 30 reactores al año, incluso en cadena al lado de sus casas. Lo mismo para su recarga-sustitución-desmantelamiento.
0
javierchiclana #10 javierchiclana
Cuando en países democráticos se instalen sin subvenciones me lo creeré... mientras, todo humo del lobby nuclear.
0
ChatGPT #2 ChatGPT
La de los reactores es la Más reactiva!!!
Se habrá acostado contento del titular que ha cagado xD
0
Ortzi_ #9 Ortzi_
#2 He tratado de traducir el enlace de la fuente original. De hecho creía haber enlazado la fuente original pero se ve que me he confundido.
www.indailysa.com.au/news/just-in/2025/07/29/all-energy-costs-rise-but
0
#3 Emotivo
La energía y el agua, si no se racionaliza ya la humanidad sufrirá mucho.
0
sorrillo #6 sorrillo
#3 Si se consigue acceso a energía casi gratis y casi ilimitada el agua potable pasa a ser también casi ilimitada gracias a técnicas como la desalinización.
0

