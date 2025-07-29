Los costos de todas las energías suben, pero la de los reactores nucleares pequeños (SMR) es la más reactiva

Los reactores nucleares pequeños son con diferencia los proyectos de generación de energía de nueva construcción más caros, según un estudio de CSIRO, la agencia científica nacional de Australia. Los pequeños reactores nucleares modulares resultaron ser la tecnología más cara de las ocho opciones por un amplio margen; el informe basa sus costos en el proyecto nuclear Darlington de Canadá, anunciado en mayo. Se estima que el desarrollo de 1.200 megavatios costará 23.200 millones de dólares.
Los reactores modulares pequeños suenan bien, pero no explican el motivo por el cual son mejores que escalados más grandes.
No así con las centrales nucleares tradicionales que se construyen in situ.
Se aspira a construir reactores nucleares en fábricas, luego transportarlos y montarlos.
Una vez conseguido ese reto sí tendría sentido intentar que esos reactores construidos en fábricas sean cada vez más grandes para mejorar su eficiencia.
