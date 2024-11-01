La base social de MAGA protesta después de que Trump implemente los recortes que aplaudían [EN]

Trump prometió recortes, y es exactamente lo que han obtenido: recortes a Medicaid, asistencia alimentaria o vivienda. Solo que ahora muchos de los que los sufren son los que más aplaudían hace unos meses. “Un votante que recibe Medicaid podría no verlo como el mismo Medicaid que recibe un negro. Podrían percibirlos como cosas diferentes”. Pensaban que los recortes de Medicaid afectarían a otros, cuando se da la paradoja de que el partido depende cada vez más de la clase trabajadora y, sin embargo, está recortando programas para estos votantes.