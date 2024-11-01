La base social de MAGA protesta después de que Trump implemente los recortes que aplaudían [EN]

Trump prometió recortes, y es exactamente lo que han obtenido: recortes a Medicaid, asistencia alimentaria o vivienda. Solo que ahora muchos de los que los sufren son los que más aplaudían hace unos meses. “Un votante que recibe Medicaid podría no verlo como el mismo Medicaid que recibe un negro. Podrían percibirlos como cosas diferentes”. Pensaban que los recortes de Medicaid afectarían a otros, cuando se da la paradoja de que el partido depende cada vez más de la clase trabajadora y, sin embargo, está recortando programas para estos votantes.
Esto es lo que pasa aquí con los impuestos, la gente vota para eliminarlos, y ahorarse unos euros, sin saber qué se paga con ellos y sin pensar todos los servicios que dejarían de recibir y todas las infraestructuras que no estarían disponibles. Pensando que son simplemente para paguitas y funcionarios.
Y aún así, en esta web hay muchos que ea que ea apoyando esas ideas de mierda.
Por ejemplo, las AAPP podrían empezar a tener menos de 5000 empleados públicos por cada 1000 millones que ingresan, frente a los 2000-3000 de la media del IBEX.
O la seguridad social podría dejar de tener un déficit de 66.000 millones para pagar pensiones, que se pagan con los PGE
En el documental "Sicko" que analiza el sistema de salud de EEUU, se ve como todos los políticos hacen campaña en contra de la sanidad socializada (como la llaman ellos), metiendo miedo al personal poniendo a Canadá, que tiene sanidad publica, al nivel de la URSS..., equipos obsoletos, médicos pobres, mucha espera... etc etc etc..., lo que no te cuentan es que los… » ver todo el comentario