La base social de MAGA protesta después de que Trump implemente los recortes que aplaudían [EN]

Trump prometió recortes, y es exactamente lo que han obtenido: recortes a Medicaid, asistencia alimentaria o vivienda. Solo que ahora muchos de los que los sufren son los que más aplaudían hace unos meses. “Un votante que recibe Medicaid podría no verlo como el mismo Medicaid que recibe un negro. Podrían percibirlos como cosas diferentes”. Pensaban que los recortes de Medicaid afectarían a otros, cuando se da la paradoja de que el partido depende cada vez más de la clase trabajadora y, sin embargo, está recortando programas para estos votantes.

| etiquetas: estados unidos , maga , recortes , protestas , promesas electorales
Dragstat #1 Dragstat *
Un votante que recibe Medicaid podría no verlo como el mismo Medicaid que recibe un negro. Podrían percibirlos como cosas diferentes”.

Esto es lo que pasa aquí con los impuestos, la gente vota para eliminarlos, y ahorarse unos euros, sin saber qué se paga con ellos y sin pensar todos los servicios que dejarían de recibir y todas las infraestructuras que no estarían disponibles. Pensando que son simplemente para paguitas y funcionarios.
Andreham #3 Andreham
#1 Esto es lo peligroso y por lo que hay que luchar, para que no cale ese mensaje.

Y aún así, en esta web hay muchos que ea que ea apoyando esas ideas de mierda.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 vaya, al final del barril tenemos que es puramente racismo lo que mueve a algunos
RuiWang #5 RuiWang
#1 sin saber qué se paga con ellos y sin pensar todos los servicios que dejarían de recibir y todas las infraestructuras que no estarían disponibles.

Por ejemplo, las AAPP podrían empezar a tener menos de 5000 empleados públicos por cada 1000 millones que ingresan, frente a los 2000-3000 de la media del IBEX.

O la seguridad social podría dejar de tener un déficit de 66.000 millones para pagar pensiones, que se pagan con los PGE
#7 DenisseJoel
#5 Pues eso, que los gilipollas que votaron por los recortes ahora los están experimentando, en EEUU y Argentina. Los de España aún no han tenido el gusto.
RuiWang #8 RuiWang
#7 los que experimentan los recortes no suelen ser los mismos que los pagan
#9 DenisseJoel
#8 ¿Has leído el artículo?
RuiWang #10 RuiWang
#9 claro
#12 DenisseJoel
#10 Y además en inglés, ¿verdad?
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos *
Puede que estemos ante los leopardos más empachados de caras de la historia de los leopardos comecaras.
themarquesito #6 themarquesito
#2 Los pobres leopardos ya no dan más de sí  media
SMaSeR #11 SMaSeR *
Yo los considero victimas, igual que a los fanáticos religiosos. Victimas de un adoctrinamiento desde que nacen.
En el documental "Sicko" que analiza el sistema de salud de EEUU, se ve como todos los políticos hacen campaña en contra de la sanidad socializada (como la llaman ellos), metiendo miedo al personal poniendo a Canadá, que tiene sanidad publica, al nivel de la URSS..., equipos obsoletos, médicos pobres, mucha espera... etc etc etc..., lo que no te cuentan es que los…   » ver todo el comentario
