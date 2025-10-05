Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial

Si buscas “Greta Thunberg” en Google, el primer resultado no es Wikipedia ni una noticia: es un enlace patrocinado del gobierno israelí que la vincula con Hamas. Una operación de propaganda institucional pagada para desacreditar a la activista climática.

Israel ha decidido que, si no puede silenciar las críticas, al menos puede comprar su versión de la realidad.

Al buscar Greta Thunberg en Google, el primer resultado que aparece —antes de cualquier medio o biografía— es un enlace patrocinado, no orgánico, que lleva a una web oficial del gobierno israelí:

govextra.gov.il/mda/march-to-gaza/the-hidden-networks-behind-the-global-sumud-flotilla/

La página, con sello del Ministerio de Asuntos Exteriores, afirma que la llamada Flotilla Global Sumud, una misión civil que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza, está “dirigida por una red internacional vinculada a Hamas y la Hermandad Musulmana”.

Entre los nombres mencionados: Greta Thunberg.

No hay pruebas, solo gráficos tipo PowerPoint, palabras como terrorismo, Islam político, y muchas insinuaciones.

Pero lo importante no es el contenido, sino el método: Israel está comprando publicidad en Google para difundir una pieza de propaganda estatal que criminaliza a una activista civil.

El mensaje: “Si criticas a Israel, eres terrorista”

Greta lleva tiempo criticando los bombardeos sobre Gaza y ha participado en actos por el alto el fuego. Desde entonces, el gobierno israelí la ha señalado repetidamente.

Esta vez va más allá: ha comprado visibilidad global para que, cada vez que alguien la busque, aparezca un enlace que la asocia con Hamas.

La táctica es clara:

1.- Identificar una figura incómoda.

2.- Asociarla con terrorismo.

3.- Pagar publicidad para que esa idea aparezca primero en el buscador.

Resultado: millones de personas ven propaganda oficial antes que información real.

Desinformación pagada

Lo que vemos no es comunicación institucional, es guerra informativa pagada.

Israel utiliza la infraestructura publicitaria de Google para difundir desinformación política con dinero público.

Y lo más grave: Google no etiqueta estos anuncios como contenido político, ni exige transparencia sobre quién los financia o con qué presupuesto.

Un precedente peligroso

Que un Estado pueda pagar anuncios para difamar a una persona civil abre un precedente escalofriante.

Hoy es Greta Thunberg.

Mañana puede ser cualquier periodista, activista o político crítico.

Israel no solo libra una guerra militar: también libra una guerra narrativa, y la está financiando con clics.

La propaganda ya no se imprime ni se emite por televisión: se compra por puja en Google Ads.

Una estrategia propagandística global

Este episodio no es aislado.

Forma parte de una estrategia más amplia de propaganda sionista que ya ha llegado a medios en multitud de países como España:

Recientemente se han detectado contenidos similares en portales como 20minutos.es, donde se han publicado artículos con titulares y enfoques alineados con los comunicados del gobierno israelí, minimizando las protestas pacíficas por Palestina o insinuando vínculos con extremismo.

En Menéame ya publiqué otro artículo:

👉 “Propaganda sionista contra protestas pacíficas”,

donde hablé de las técnicas de manipulación y los intentos de criminalizar cualquier muestra de solidaridad con Gaza.

El caso de Greta Thunberg se suma a esa lista:

Israel usa sus recursos diplomáticos, mediáticos y ahora publicitarios para controlar el relato internacional y desacreditar a quienes se oponen a su política en Palestina.

Una maquinaria propagandística que ya no se limita a los medios tradicionales: ahora compra espacio en los resultados de Google para moldear lo que el mundo ve.

Fuente del enlace oficial:

govextra.gov.il/mda/march-to-gaza/the-hidden-networks-behind-the-global-sumud-flotilla/