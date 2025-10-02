Estudio de Harvard expone el impacto mortal de los hospitales controlados por el capital privado

Un estudio dirigido por Harvard ha aportado pruebas concluyentes de que la propiedad de hospitales por parte del capital privado incrementa la mortalidad de los pacientes en las salas de urgencias y las unidades de cuidados intensivos.
| etiquetas: uci , uvi , capital privado , hospital privado , muertes
quien lo iba a saber??
Ademas con estudios, basados en datos... eso es terrorismo!
"la propiedad de hospitales por parte del capital privado incrementa la mortalidad de los pacientes"
A ver, que vayan pasando esos ultracentristas, autoproclamados "defensores de la vida", que defienden la sanidad privada...
Luego, el otro, jurará mil veces que los impuestos son un robo (y que el estado es el que crea la inflación).
Para Wall Street, esta estabilidad y magnitud convierten al sector sanitario en una
