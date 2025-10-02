edición general
Estudio de Harvard expone el impacto mortal de los hospitales controlados por el capital privado

Un estudio dirigido por Harvard ha aportado pruebas concluyentes de que la propiedad de hospitales por parte del capital privado incrementa la mortalidad de los pacientes en las salas de urgencias y las unidades de cuidados intensivos.

10 comentarios
pingON #1 pingON
beneficios sobre la vida humana ???

quien lo iba a saber??

ochoceros #6 ochoceros
#1 Los marqueses de Quirón, que le han puesto baldosines de oro a Fresenius para fagocitar el sistema sanitario público español.

aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
Criticar la sanidad privada... eso es de comunistas!
Ademas con estudios, basados en datos... eso es terrorismo!

"la propiedad de hospitales por parte del capital privado incrementa la mortalidad de los pacientes"
A ver, que vayan pasando esos ultracentristas, autoproclamados "defensores de la vida", que defienden la sanidad privada...

Dasmandr #9 Dasmandr
#2 es que no se ha informado bien, señor. Ahora mismito le adoctrina el de "bulo" -en negrita y mayúscula- aportando un enlace que no se ha leído. Y que no dice lo que el cree que dice.
Luego, el otro, jurará mil veces que los impuestos son un robo (y que el estado es el que crea la inflación).

RoterHahn #5 RoterHahn
La llegada del capital privado a la atención médica no es accidental, sino que se arraiga en el atractivo financiero único del sector. La sanidad representa entre 4,5 y 5 billones de dólares en gastos anuales en Estados Unidos, es decir, casi el 18 por ciento del PIB, y se caracteriza por una demanda relativamente estable, ya que las personas requieren atención médica independientemente del ciclo económico.

Para Wall Street, esta estabilidad y magnitud convierten al sector sanitario en una

…   » ver todo el comentario

ingenierodepalillos #7 ingenierodepalillos
#5 Cogiendo polvo.

Arzak_ #3 Arzak_
En la comunidad de Madrid es una de las prioridades de Ladykiller Mengele Corleone. 8-D

pedrobotero #8 pedrobotero
paciente vs cliente

porto #10 porto
Es de suponer que con las residencias de ancianos será similar. Pero no hay debate público sobre la necesidad de crear un sistema público en este caso, como mucho se habla de controlar más a las concesiones.

Lyovin81 #4 Lyovin81
¿Que capital convierte servicios públicos en negocios y eso a su vez causa muertes? No puede ser verdad.


