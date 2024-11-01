edición general
Israel, ocho décadas saltándose el derecho internacional

Israel, ocho décadas saltándose el derecho internacional

Naciones Unidas y los tribunales internacionales acumulan decenas de resoluciones contra los gobiernos de Tel Aviv por sus políticas de ocupación y 'apartheid' sobre los territorios palestinos. Israel las ha ignorado todas de forma sistemática. "Israel siempre ha tenido aliados occidentales que han normalizado su impunidad", señala la catedrática Montserrat Abad. "Netanyahu está vaciando de contenido el derecho internacional para asegurar que su proyecto colonial pueda seguir siendo intocable", sostiene Itxaso Domínguez.

