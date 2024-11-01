MASIVA manifestación en MADRID en apoyo a PALESTINA y contra NETANYAHU  

Decenas de miles de personas se congregaron en Madrid para manifestarse en apoyo a Palestina. Los manifestantes recorrieron las calles mostrando pancartas y banderas, exigiendo solidaridad internacional y el fin de los conflictos en la región. La marcha refleja el creciente interés y preocupación de la sociedad española por la situación humanitaria y política en Palestina.
| etiquetas: palestina , gaza , solidaridad , madrid , israel , genocidio , sionism
Como? Acaso yo tengo la clave que los líderes del mundo no tienen?
Si, coges a hamas lo entregas por el ataque terrorista donde murieron miles y devuelves los secuestrados.
Y antes que me empieces a soltar un rollo pro terrorista, de por que es bueno secuestrar y matar inocentes por la causa y no se que mierdas, te garantizo que por reglas de la web no te voy a mandar a tomar por culo, cosa legítima ante algo tan cerdo como desear el mal a inocentes mientras reivindicas lo contrario. Pero si te voy a bloquear y reportar.
4:89: "Desean que vosotros descréais como ellos han descrito, para que seáis iguales. No toméis, pues, de ellos aliados hasta que emigren por la causa de Alá. Pero si se vuelven atrás, capturadlos y matadlos dondequiera que los encontréis".
Esto se puede leer en cualquier coran. Y antes de nada ya os anuncio que me alegro que en otros libros ponga otra cosa, mejor que para vosotros.
cc/ #1
A soltar gilipolleces y mover el debate a donde nos interesa sabemos todos.
P.D.: Para los judíos sois esclavos, vosotros veréis.
"eres malvado por que no estas tuiteando muy fuerte por los niños de Gaza y por eso estas a favor"
"crees que la flotilla son un atajo de pijos sin real intención de ayudar a nadie y solo es narcisismo? Entonces quieres niños muertos"
"decir que hamas mato miles de personas en un ataque sin precedentes es estar al lado de matar niños"
"como osas cuestionarte algo? Estas a favor de matar niños"
No,… » ver todo el comentario
Y para continuar donde dice #4 que estar a favor de matar niños? He revisado su comentario 3 veces buscando alguna referencia, no veo nada. Me lo puedes citar?
Es exagerado, cualquier comentario es que está a favor de matar niños, hace 5 años era estar a favor de matar mujeres.... Vais hacia abajo.
7 años - - -› decir algo en contra de Irene montero:
A favor de matar mujeres
4 años - - -› en contra de la delincuencia por parte de extranjeros:
A favor de Hitler, osea nazi
2 años - - -› en contra de ataques terroristas perpetrado a por yihadistas
A favor de matar niños.
No amigo no, los niños que masacrados han sido en ataques terroristas, donde los cuerpos acabaron destrozados, piernas, brazos tripas por todo el tren el 11M.
Se supo de ese acto atroz en Palestina e Israel.
Adivina donde se celebró y quien dio el pésame a España.