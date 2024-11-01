·
El coste de los dos futuros submarinos A26 de la Marina sueca ha aumentado otros 858 millones de euros
Sin embargo, los objetivos iniciales resultaron ser demasiado ambiciosos. No solo se incumplieron los plazos, sino que los costes se dispararon, alcanzando los 1.300 millones de euros
|
submarinos suecos
aumento costos
saab kockums
actualidad
#11
Khadgar
#7
Hace aguas.
1
K
25
#13
devilinside
#11
No os preocupéis, el proyecto saldrá a flote
0
K
12
#2
Caresth
Ahora es cuando vienen los criticones con lo de "Marca España", etc., cuando en todas partes cuecen habas.
1
K
23
#6
HeilHynkel
*
#2
Te recuerdo que los suecos tienen
una gran tradición de grandes hechos navales.
1
K
32
#3
Verdaderofalso
No entiendo porque no existe una cláusula que obligue a la empresa a costear ese gasto
0
K
20
#4
jonolulu
#3
Porque la empresa se iría a pique
.
3
K
57
#5
HeilHynkel
#4
O nadie querría meterse en esos tinglados.
0
K
20
#7
Agetro
#4
¿Y el submarino?
0
K
6
#1
HeilHynkel
*
Tenemos aquí unos S-80 la mar de majos que igual les salen más baratos ...
Les podemos vender el S-81 e ir haciendo el resto de la serie con AIP.
0
K
20
#9
calde
*
#1
Por comparar, los nuestros salen a unos 1.000mill € cada uno:
es.wikipedia.org/wiki/Clase_S-80_Plus
cc:
#8
1
K
22
#10
HeilHynkel
#9
Estás metiendo el coste del desarrollo, a medida que se hacen más salen mucho más baratos.
0
K
20
#8
placeres
... Es 15 metros más corto que el S-81 y sobre todo 5 metros más estrecho,.. y ¿querían meter a 6 tripulantes más+ AUV?. tiene que ser una errata.
Vaya carta a los reyes magos se han inventado y que buen pelotazo para la naviera.
0
K
11
#12
ElBeaver
Solo en salarios consumen el 50% del presupuesto.
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
