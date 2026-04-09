Correos internos revelan que Adif quitó un carril de Adamuz sin avisar a la jueza porque no aparecía en las facturas

La juez ha exigido explicaciones al organismo dependiente del Ministerio de Transportes. Los mails incorporados al sumario del caso revelan ahora otro grave fallo en la gestión de Adif. Documentos internos enviados al Juzgado de Montoro que investiga la muerte de 46 personas en el accidente de Adamuz revelan que Adif retiró un carril de las vías después del siniestro tras descubrir en una inspección visual que esos 36 metros de acero no aparecían en las facturas de sus proveedores. El administrador ferroviario sustituyó el carril sin avisar a