Adif reconoce que los 36 metros de raíl sustituido este marzo en Adamuz carecían de control de calidad

Adif explica a la titular del Juzgado de instancia número 2 de Montoro (Córdoba) que sustituyó 36 metros de carril en Adamuz porque en sus archivos no constaba registro del control de calidad de la vía. La jueza Cristina Pastor, que investiga el motivo del accidente que el pasado 18 de enero costó la vida a 46 personas, había pedido explicaciones al gestor de infraestructuras sobre la sustitución de estos 36 metros, además de otros 42 metros de los que el juzgado no tenía constancia que fueran a ser sustituidos.