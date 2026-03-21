edición general
28 meneos
32 clics
Adif reconoce que los 36 metros de raíl sustituido este marzo en Adamuz carecían de control de calidad

Adif reconoce que los 36 metros de raíl sustituido este marzo en Adamuz carecían de control de calidad

Adif explica a la titular del Juzgado de instancia número 2 de Montoro (Córdoba) que sustituyó 36 metros de carril en Adamuz porque en sus archivos no constaba registro del control de calidad de la vía. La jueza Cristina Pastor, que investiga el motivo del accidente que el pasado 18 de enero costó la vida a 46 personas, había pedido explicaciones al gestor de infraestructuras sobre la sustitución de estos 36 metros, además de otros 42 metros de los que el juzgado no tenía constancia que fueran a ser sustituidos.

| etiquetas: adif , adamuz , transportes , calidad , raíl
25 3 0 K 83 actualidad
8 comentarios
25 3 0 K 83 actualidad
Veelicus #3 Veelicus
La culpa del maquinista... como en Angroiz.
En fin, mas de uno tendria que pasarse unos cuantos años en la carcel por esta negligencia tan grave
4 K 54
#4 mancebador
#3 En Angrois el maquinista fue responsable. La conducción con ASFA supone ser 100% responsable de la velocidad del tren y de cumplir con la señalización lateral. Eso no quiere decir que fuera el único responsable ni que no se hubieran podido tomar medidas que mitigaran el riesgo, pero responsable, lo fue.
3 K 40
#6 guuilesmiz
#4 cuando un descuido de un humano de segundos, por no frenar antes de una curva y dicho exceso de velocidad termine en accidente, -> RESULTA EN -> 80 muertos y 144 heridos ----->>>> el responsable no es el humano (maquinista), sino el retrasado mental que ha diseñado dicho no-mecanismo de seguridad. Que por cierto, el sistema ERTMS no estaba instalado por ahorrarse unos eurillos.
Así que no puedo estar más en desacuerdo contigo. El maquinista no era responsable.
0 K 11
#8 mancebador
#6 Todos los días circulan cientos de trenes con ASFA y no hay accidentes porque los maquinistas, con ASFA, somos los responsables de cumplir con la señalización y con la reglamentación. Así que si, los maquinistas somos los responsables de la conducción de los trenes.
0 K 10
Feindesland #7 Feindesland
#3 Es que fue culpa suya, aunque lo pintéis de azul.
El piloto que estrella el coiche es el culpable, indepoendientemente de los baches.
0 K 16
#5 Ovidio
Es que en Angrois la culpa fue del maquinista
1 K 25
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Aún pasa poco. A disfrutar lo votado.
0 K 10

menéame