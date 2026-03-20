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El juzgado encuentra 42 metros de vía retirada en Adamuz de los que Adif no había informado

El juzgado encuentra 42 metros de vía retirada en Adamuz de los que Adif no había informado

Una inspección en la zona del accidente el pasado martes concluye que el gestor de la infraestructura ha cambiado otro segmento además de los 36 metros de vía que había avisado. El juzgado de Instancia de Montoro (Córdoba), donde se instruye el caso del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), ha revisado por iniciativa propia el área del siniestro, en el kilómetro 318 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, y se ha topado por sorpresa con más metros de vía, sobre lo previsto, repuestos en las últimas jornadas por

| etiquetas: juzgado , vía , retirada , adamuz , adif
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5 comentarios
7 2 0 K 82 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Como huele a sobres. Muchos sobres...
1 K 23
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Baia baia...pero eh cuidado que el ministro se cabrea! El día que espabilemos aquí abajo...
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#5 Pitchford
La verdad es que ADIF debería ser muy diligente con todas sus actuaciones relacionadas con este tema, que bastante enrevesado está ya desde el inicio..
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YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
Oscargután, hijo de puta, da la cara y preséntate esta tarde en Huelva en la mani de víctimas de Adamuz. no eres humano, no tienes entrañas... ahora estás renovando las vías y obstaculizando que se sepa la verdad, no? no mereces pertenecer a la especie humana, tienes decenas de muertes evitables y te dedicas a hacer el Oscargután en redes. qué te ha hecho el mundo?
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FunFrock #3 FunFrock
No os preocupeis, no va a salir a portada. No molestemos al PSOE.
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menéame