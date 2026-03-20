El juzgado encuentra 42 metros de vía retirada en Adamuz de los que Adif no había informado

Una inspección en la zona del accidente el pasado martes concluye que el gestor de la infraestructura ha cambiado otro segmento además de los 36 metros de vía que había avisado. El juzgado de Instancia de Montoro (Córdoba), donde se instruye el caso del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), ha revisado por iniciativa propia el área del siniestro, en el kilómetro 318 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, y se ha topado por sorpresa con más metros de vía, sobre lo previsto, repuestos en las últimas jornadas por