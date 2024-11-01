edición general
Correos clona las balizas V16 que te puedes comprar en AliExpress por la mitad de precio

Correos comercializa varios modelos homologados por la DGT que ya puedes comprar a través de las 2.380 oficinas, los cerca de 6.000 carteros rurales y en Correos Market, según informan en su web. Los precios comienzan en 41,95 euros para los modelos más económicos hasta los 59,90 euros para dispositivos con más funciones o mayor cobertura incluida.

Andreham #3 Andreham
"Clona", es decir, la compra en alibaba y la vende inmensamente más cara que la mitad de las empresas que se dedican a ello.

Porque lo normal cuando vas a dejar un paquete o recoger una carta es además comprarte la baliza, un décimo, hacerte una tarjeta prepago, comprar una subscripción a un servicio de entrega de agua, comprar bolis para niños de una ONG y montarte una web ecommerce con Correos.
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 Pide a China que le fabriquen en amarillo y que le pongan su pegatina...los grandes hinginieros.
Antipalancas21 #9 Antipalancas21 *
Correos como siempre en plan mangoneo, 25€, comprobada con la lista de la DGT, sim hasta 2038, lo mas grave es que siguen vendiendo la otra sin tarjeta sim y sin comunicación de ningun tipo en muchas tiendas y la llaman tambiénV16. Amazon esta plagado de ellas y de las V16 falsas..

Aqui tenis un ejemplos de la estafa de Amazon:…   » ver todo el comentario
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
24€ y homologada.

Mi pequeña contribución a esos dos pioneros de la DGT que se van a forrar con esta puta mierda.
#16 aletmp
#1 donde por favor..
tul #5 tul
Panda de mangantes, hasta los cojines de que obliguen al personal de sus oficinas a darte el coñazo con preguntas anuncio cuando vas a otras cosas
enochmm #10 enochmm
¿Pero esto es un publi reportaje?
Si es lo que valen en cualquier supermercado
#11 pirat
Pero ¿ No había quedado aplazada la obligación ?
Yo me espero al final por si decae esta imbecilidad sacuartos del tocapelotas cirrósico del perenavarro.
angelitoMagno #12 angelitoMagno
#11 No, sigue siendo obligatorio llevar la baliza a partir de 2026.
#13 pirat
#12 Sí, pero creo que han anunciado que los tres primeros meses no multan, solo avisan.
angelitoMagno #17 angelitoMagno
#13 Pero siguen siendo obligatorias, no te multan porque no hay afán recaudatorio, así que te avisan.
Pero la norma va a entrar en vigor igual.
#15 Lusco2
#11 Cuando las vendan todas empezarán a regalarlas con la cocacola
angelitoMagno #14 angelitoMagno
Joder, que pesadez, la gente que se dedica crear contenidos para blogs han encontrado un filón con las balizas y están on fire xD xD

Venga, en el Corte Inglés también las venden más cara que en AliExpress, os doy material para otro artículo
kosako #7 kosako *
"Por la mitad de precio" y te ponen de 41 a 59..

Cuando yo la pillé en Aliexpress por 23.. Pues ya me dirás donde está la mitad, o si es que he leído como el culo.. Efectivamente he leído como el culo. Es una crítica de que justo hace lo contrario. No una noticia "oh mirad correos vende más barato". Mi error por leer con cabreo.

23 Euros tirados.. para evitar que te pongan multas mayores.
qwe_sin_la_q #2 qwe_sin_la_q
Yo la compre en aliexpress por 16 con algo, si comprabas dos era mas barato, fue en tienda y era black friday
#8 Borgiano
¿En lo de las balizas de Correos no estaba metida la "exmilitante del PSOE"?
#6 Khanbaliq *
Yo la compré por 28 Euros con funda, adaptador para techo de cristal y cargador de pilas en Miravia.

28 euros a la puta basura.
#18 Martillo_de_Herejes
Puta mierda... y nosotros poniendo el culo como siempre.

- No se verá de día.
- No se verá en carreteras con curvas.
- No vale para nada si no hay paneles indicadores en la carretera donde te has quedado parado.
- No vale para nada si estás en una zona sin cobertura.
- Si tienes una avería has de llamar tú a la grúa.

Sí sirve para que un listo se forre a tu costa.
