Correos clona las balizas V16 que te puedes comprar en AliExpress por la mitad de precio

Correos comercializa varios modelos homologados por la DGT que ya puedes comprar a través de las 2.380 oficinas, los cerca de 6.000 carteros rurales y en Correos Market, según informan en su web. Los precios comienzan en 41,95 euros para los modelos más económicos hasta los 59,90 euros para dispositivos con más funciones o mayor cobertura incluida.