Correos clona las balizas V16 que te puedes comprar en AliExpress por la mitad de precio

Correos comercializa varios modelos homologados por la DGT que ya puedes comprar a través de las 2.380 oficinas, los cerca de 6.000 carteros rurales y en Correos Market, según informan en su web. Los precios comienzan en 41,95 euros para los modelos más económicos hasta los 59,90 euros para dispositivos con más funciones o mayor cobertura incluida.
| etiquetas: v16 , baliza , correos , aliexpress
Porque lo normal cuando vas a dejar un paquete o recoger una carta es además comprarte la baliza, un décimo, hacerte una tarjeta prepago, comprar una subscripción a un servicio de entrega de agua, comprar bolis para niños de una ONG y montarte una web ecommerce con Correos.
Aqui tenis un ejemplos de la estafa de Amazon:… » ver todo el comentario
Mi pequeña contribución a esos dos pioneros de la DGT que se van a forrar con esta puta mierda.
Si es lo que valen en cualquier supermercado
Yo me espero al final por si decae esta imbecilidad sacuartos del tocapelotas cirrósico del perenavarro.
Pero la norma va a entrar en vigor igual.
Venga, en el Corte Inglés también las venden más cara que en AliExpress, os doy material para otro artículo
Cuando yo la pillé en Aliexpress por 23..
Pues ya me dirás donde está la mitad, o si es que he leído como el culo.. Efectivamente he leído como el culo. Es una crítica de que justo hace lo contrario. No una noticia "oh mirad correos vende más barato". Mi error por leer con cabreo.
23 Euros tirados.. para evitar que te pongan multas mayores.
28 euros a la puta basura.
- No se verá de día.
- No se verá en carreteras con curvas.
- No vale para nada si no hay paneles indicadores en la carretera donde te has quedado parado.
- No vale para nada si estás en una zona sin cobertura.
- Si tienes una avería has de llamar tú a la grúa.
Sí sirve para que un listo se forre a tu costa.