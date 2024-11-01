El Correo difunde el miedo y promueve el racismo con información falsa filtrada por la policía

En la madrugada del 21 de septiembre, un ciudadano fue apuñalado en Bilbao. Las informaciones difundidas buscaron alimentar una vez más el racismo y la percepción de inseguridad entre la población. El análisis del tratamiento de El Correo a la muerte de Solokoetxe demuestra que no hubo machete ni pelea premeditada ni bandas peligrosas, todo era mentira.
Está es la versión de El Salto que tampoco es muy tranquilizadora, si por un choque fortuito por cualquier motivo terminas criando malvas... Mal andamos