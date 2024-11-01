edición general
El Correo difunde el miedo y promueve el racismo con información falsa filtrada por la policía

En la madrugada del 21 de septiembre, un ciudadano fue apuñalado en Bilbao. Las informaciones difundidas buscaron alimentar una vez más el racismo y la percepción de inseguridad entre la población. El análisis del tratamiento de El Correo a la muerte de Solokoetxe demuestra que no hubo machete ni pelea premeditada ni bandas peligrosas, todo era mentira.

carakola #2 carakola
Ay, si solo fuera El Correo...
johel #6 johel
el chorreo digital, tu lavativa anal.
#4 Cincocuatrotres
""De momento se desconoce el origen del altercado, pero fuentes cercanas al caso creen que pudo tratarse de un choque fortuito por cualquier motivo, después de una larga noche de fiesta”.""
Está es la versión de El Salto que tampoco es muy tranquilizadora, si por un choque fortuito por cualquier motivo terminas criando malvas... Mal andamos
juliusK #3 juliusK
A ver El Chorreo lleva dando asco (hasta al PNV) desde el siglo pasado. (El Correo Español: Diario de la Falange española tradicionalista y de las JONS share.google/Q3guYPe7z0IFB7ux99) son la voz de la futura Aliança vasca y siguen a pies juntillas las lecciones del maestro del engaño y la manipulación periodística, Mr.Hearst. (Que la realidad no te estropee un buen titular - El Triangle share.google/hLnLBez16iyBCsjvY).
arturios #7 arturios *
#3 Pero el PNV es el que los mantiene con los anuncios del Gobierno Vasco y los que medio dirigen la línea editorial, y como ahora lo que vende es el racismo y la inseguridad, el PNV ha "escuchado a la calle", esto es, se ha hecho reportajes a medida, y quiere rascar votos por esa vía, a esos del Abascal le funciona...
SegarroAmego #5 SegarroAmego *
La versión del salto da vergüenza ajena. Si no saben que ha pasado que cierren el pico
flyingclown #8 flyingclown
#5 Si meses después no saben que ha pasado la vergüenza de de las noticias anteriores que si que lo sabían.
