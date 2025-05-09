Matan a una persona con arma blanca en Bilbao

Una persona ha fallecido a primera hora de la mañana de este domingo tras haber sido víctima de una agresión en la calle Fika de Bilbao, según informan fuentes del departamento de Seguridad del Gobierno vasco. En torno a las 6.45 horas de la mañana se ha solicitado la presencia policial en la calle Fika, en el barrio bilbaino de Solokoetxe, ya que se había producido un altercado en la vía pública en el que una persona había resultado herida.