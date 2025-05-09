edición general
Matan a una persona con arma blanca en Bilbao

Una persona ha fallecido a primera hora de la mañana de este domingo tras haber sido víctima de una agresión en la calle Fika de Bilbao, según informan fuentes del departamento de Seguridad del Gobierno vasco. En torno a las 6.45 horas de la mañana se ha solicitado la presencia policial en la calle Fika, en el barrio bilbaino de Solokoetxe, ya que se había producido un altercado en la vía pública en el que una persona había resultado herida.

| etiquetas: asesinato , arma blanca. bilbao
#7 tierramar
Y por supuesto, la censura woke impide preguntar ni a los periodistas escribir la etnia de la victima ni del agresor
Imag0 #6 Imag0
matan a un tío a puñaladas -> meneante medio: "sensacionalista".

Explícanos a todos el motivo de que la noticia sea sensacionalista, lumbreras.
Aergon #2 Aergon
Detenido un presuto autor del apuñalamiento: www.ultimahora.es/noticias/comunidades/2025/05/09/2383915/detenido-tra
txutxo #4 txutxo
Bilbao City.
Lutin #1 Lutin *
Estos vascos están desatados, a ver aver.... No será un no vasco el perpetrador verdad? Un mesetario?
Aergon #3 Aergon
#1 Por lo que he leido es un residente del mismo barrio en el que ha sucedido todo.
#5 R2dC
#1 Si, si... pero el agresor levantaba piedras y partía troncos con las manos o no?
