Así son 'LDS', la banda juvenil más peligrosa de Bizkaia

Se hacen llamar 'Les Derniers Salopards' (LDS) y se trata de una de las bandas juveniles más peligrosas y activas de Euskadi. El joven de origen marroquí que murió de una puñalada a primera hora de la mañana del domingo en el bilbaíno barrio de Solokoetxe pertenecía al parecer a ella, según contempla la Ertzaintza. ¿Por qué se trata de uno de los grupos de delincuentes más temidos?, ¿qué les hace diferentes respecto a otros similares?, ¿cuál es su historia?
| etiquetas: lds , bizkaia , bilbao , crimen , apuñalamiento
Quién nos iba a decir hace solo unos pocos años, que los malos de la calle iban a ser unos crios sin corte de pelo hacha ni pendientes!
Los progresistas debemos defender estás culturas y costumbres que tan profundamente abogan por la igualdad y diversidad, un soplo de aire fresco en la decadente sociedad europea occidental heteopatriarcal opresora, otaneja, imperialista, xenófoba, pro-Israel y llena de violadores en potencia. Ojalá desaparecieramos, sería un mundo mejor.
Respetemos las costumbres y viva la multiculturalidad!!
