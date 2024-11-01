edición general
Así son 'LDS', la banda juvenil más peligrosa de Bizkaia

Así son 'LDS', la banda juvenil más peligrosa de Bizkaia

Se hacen llamar 'Les Derniers Salopards' (LDS) y se trata de una de las bandas juveniles más peligrosas y activas de Euskadi. El joven de origen marroquí que murió de una puñalada a primera hora de la mañana del domingo en el bilbaíno barrio de Solokoetxe pertenecía al parecer a ella, según contempla la Ertzaintza. ¿Por qué se trata de uno de los grupos de delincuentes más temidos?, ¿qué les hace diferentes respecto a otros similares?, ¿cuál es su historia?

MoussaZy #14 MoussaZy
Demasiado sensacionalista la entrada. Si no existe, se inventa
Pertinax #16 Pertinax *
#14 Tan solo llevan perpetradas docenas de agresiones, y varios apuñalamientos. Este es solo su primer muerto. Hay que darles un voto de confianza para no fallarles como hemos hecho hasta ahora.
MoussaZy #22 MoussaZy
#16 El muerto es de la supuesta banda. A ver si leemos un poco.
Torrezzno #13 Torrezzno
Si es una banda tan peligrosa quien se cargó a uno de sus integrantes?
Connect #9 Connect
Si los fundadores de la Kale Borroka levantaran la cabeza!
Quién nos iba a decir hace solo unos pocos años, que los malos de la calle iban a ser unos crios sin corte de pelo hacha ni pendientes!
plutanasio #7 plutanasio
Bueno, al menos no son maquetos. Podría ser peor.
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
Qué falta nos hace ahora la guía firme y sin tapujos de Sabino Arana!!!! :troll:
#5 k-loc *
Un buen puñetazo en los dientes, 15 años a picar piedra y echar alfalto en verano y verás que rapidito vuelven al redil de la sociedad. Si perteneces a una banda criminal deberías perder tus derechos y ganar obligaciones menos gustosas.
meroespectador #8 meroespectador
A estos hay que darles duro policialmente, que no puedan pisar la calle.
#15 Scutarius
#8 pides peras al olmo. Como enemigos de los ciudadanos, a la policía y a los gobiernos les viene muy bien la existencia de testaferros que nos opriman sin dar la cara. Porque quien te vende seguridad se encarga de que la necesites. Así te ayudarán a recordar que tu sueño de dejar de ser una rata en la rueda no es tan importante, lo importante es mantenerse alerta ante el miedo.
#18 Soviet33
Si lo publica El correo seguro que está trufado de manipulación y alarmismo injustificado. Yo soy de Bilbao y en la vida me he sentido inseguro por ver a jóvenes con esas pintas.
Vinicius_Jr. #19 Vinicius_Jr.
Antes los vascos molaban
SegarroAmego #20 SegarroAmego
Segarro Amego!!
PijoProgre #21 PijoProgre
La multiculturalidad es buena y enriquecedora, especialmente el Islam, todo un ejemplo de respeto a la mujer, a la diversidad de género LGTBIQ+, respeto a los animales y sobretodo a la Ley.

Los progresistas debemos defender estás culturas y costumbres que tan profundamente abogan por la igualdad y diversidad, un soplo de aire fresco en la decadente sociedad europea occidental heteopatriarcal opresora, otaneja, imperialista, xenófoba, pro-Israel y llena de violadores en potencia. Ojalá desaparecieramos, sería un mundo mejor.

Respetemos las costumbres y viva la multiculturalidad!!
#2 EISev
Podrían llamarse Azken Sasikumeak para optar a subvenciones
kosako #3 kosako
#2 Hombre un poco de azken si que dan
Pertinax #4 Pertinax *
#2 ...o 20 puntos en una oposición. Poca vista.
Kmisetas #6 Kmisetas
Otra banda de “jóvenes” importados que convierte Bilbao en una sucursal del Magreb. Les llaman “banda juvenil”, pero acumulan delitos de sangre, tráfico y agresiones. Gracias a las puertas abiertas de la PSOE, Bizkaia ya tiene su propio Bronx multicultural, con el plus de subvenciones y ONGs blanqueadoras.
Kantinero #11 Kantinero *
#6 Ni idea tienes de lo que hablas, para empezar Bilbao es territorio PNV, para seguir nadie les puede echar del país porque son franceses, europeos, los inmigrantes magrebís que deambulan por Euskadi lo son en gran parte, venidos de Francia por proximidad y porque hay menos vigilancia en España que en Francia, porque para nosotros es una delincuencia relativamente nueva. Quién se tiene que poner seriamente las pilas es el PNV que además les concede el RGI muy fácilmente
www.elcorreo.com/bizkaia/alerta-bilbao-llegada-violentos-grupos-organi
#12 JuanCB
#6 Roberto Vaquero está en ti! No te preocupes, yo te ayudo a sacarlo:

"San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla; sé nuestro amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio. ¡Reprímale, oh Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con tu divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan dispersos por el mundo!"
#17 brandao *
#6 las puertas abiertas del PSOE, mira que a mi me da igual y aquí no engañáis a nadie pero os acabará provocando daño neuronal lo de tirarse años con el contrl-C contrl-V repitiendo las mismas subnormalidades de los mundos de Yupi, Vox, Frente Obrero y resto de bobos que redactan literalmente vuestros eslóganes.
