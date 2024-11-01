Así son 'LDS', la banda juvenil más peligrosa de Bizkaia

Se hacen llamar 'Les Derniers Salopards' (LDS) y se trata de una de las bandas juveniles más peligrosas y activas de Euskadi. El joven de origen marroquí que murió de una puñalada a primera hora de la mañana del domingo en el bilbaíno barrio de Solokoetxe pertenecía al parecer a ella, según contempla la Ertzaintza. ¿Por qué se trata de uno de los grupos de delincuentes más temidos?, ¿qué les hace diferentes respecto a otros similares?, ¿cuál es su historia?