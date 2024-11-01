·
Corina Machado promete el petróleo venezolano a la inversión extranjera en el América Business Forum [Noviembre 2025]
Resaltó una oportunidad de inversión de 1,7 billones de dólares en los sectores del petróleo, el gas y oros recursos.
actualidad
#5
rendri
Los vende patrias vendiendo su patria. Da igual de donde sean
8
K
107
#3
Jointhouse_Blues
*
Ya está vendiendo la piel del oso... Y el pirata de trump es capaz de dejarla sin pastel, simplemente por los loles. Molaría, eh?
2
K
30
#2
HangTheRich
Trump acaba de decir en la rueda de prensa que Corina no tiene los apoyos para liderar al pais, asi que… que prometa lo que quiera
2
K
25
#4
Icelandpeople
#2
www.meneame.net/story/corina-machado-celebra-captura-maduro-reclama-ej
0
K
16
#6
agorostidi
#2
Los apoyos de quien ? Quien va a ser quien diga quien tiene los apoyos necesarios para
vender
liderar el pais ?
0
K
9
#10
Sandman
#6
Trump, ¿quien va a ser?
1
K
20
#12
HangTheRich
#6
si me preguntas a mi, haciendo unas elecciones. Preguntandole a Trump, sus cojones naranjas
0
K
9
#16
YSiguesLeyendo
el petróleo venezolano lleva mucho en manos de la inversión extranjera, lo que en verdad quiere decir es inversión extranjera NO-CHINA
0
K
16
#1
petal
*
Puede ser la estocada definitiva a rusia, que es el gran enemigo a batir.
0
K
15
#9
Poligrafo
*
#1
El gran enemigo es China pero China ya no necesita a TSMC mientras que EEUU esta con la deuda hasta el cuello al borde literal del colapso.
0
K
6
#14
petal
#9
China no se mete en nada
0
K
15
#15
Poligrafo
#14
Y aun asi le ha ganado en su juego a los yankis...
0
K
6
#13
Alcalino
#1
A ver, te lo voy a decir con letras grandes porque igual aun no te has enterado
Trump y Putin, SON AMIGOS
0
K
9
#7
Ovlak
¿He oído muy mal o acaba de decir Trumpet que de momento le da la oportunidad a Delcy y a Corina que le den?
0
K
11
#8
Poligrafo
#7
PEDOnald Trump ha dicho eso si.
0
K
6
#11
io1976
Corina solo es otra vendepatrias psicópata, racista derechona que odia al pueblo venezolano. Solo así se puede entender que haya pedido desde hace tiempo una intervención militar yanki en Venezuela que conllevaría la muerte de compatriotas suyos, y saliese en una entrevista con hijo del Trump incitando a los yankis a hacerse con el petróleo venezolano.
0
K
10
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
