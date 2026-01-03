edición general
Corina Machado celebra la captura de Maduro y reclama al ejército venezolano que reconozca a Edmundo González como presidente

La líder de la oposición venezolana dice que el Gobierno de EE.UU. «ha cumplido con su promesa de hacer valer la ley».

9 comentarios
#8 jengitsme
Venezolanos celebrando que les libera alguien que les expulsa de su país por considerarlos inferiores... En fin...
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
la dama de la libertad quiere que su país sea una colonia de Trumplandia... pues vaya libertad, señora!
#7 laruladelnorte
«Ante su negativa (de Maduro) a aceptar una salida negociada, el Gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país», ha manifestado la opositora.

Hacer valer la ley...secuestrar al presidente de un país le parece bien a esta gusana.
La vida de sus compatriotas no valen nada siempre que ella y otros como ella vivan como dios siendo serviles al que se cree dueño del mundo.
manzitor #4 manzitor
Esta serpiente ya está dando pistas de lo que va a pasar. Será sencillamente un golpe de estado.
sotillo #5 sotillo
#4 Ya veremos y si es así será por que la mayoría de venezolanos lo quiere, yo solo espero que esto sirva para que todos los venezolanos de “ bien “ puedan dejar España con toda libertad y a ser posible pasado mañana
#3 Marisadoro
Guai!
dió.
wata #9 wata
Trump ya ha dicho que esa serpiente no vale.
balancin #1 balancin
Micro blogging
#2 Echenique29A
Hagan sus apuestas  media
