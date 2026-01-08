edición general
El Consejo de Informativos de TVE se alza contra el programa especial de Jesús Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró para La 1: "No cumplen con los criterios de rigor necesarios"

El Consejo de Informativo, el sindicato CGT de RTVE, junto a otros trabajadores también han puesto el grito en el cielo por esta decisión que aparta a los Servicios Informativos de un contenido que debe ser de producción propia. "Este nuevo programa, producido por La Osa Producciones y Big Bang Media, pretende salvar elimperativo legal bajo el alegal traje de "en colaboración con RTVE". Pero esta externalización tiene más implicaciones que afectan a la credibilidad de los propios servicios informativos, al rol de la radiotelevisión pública

etiquetas: consejo de informativos , tve , viernes negro , cgt , sindicatos
11 comentarios
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
hasta que no vuelva el de "cecé oó" no van a parar, que ladren!
3 K 51
#7 pirat *
No me gusta el estilo de ninguno de los tres.
La verdad es que apenas se salva el Fortés, ni el novio de santaolalla ni por supuesto el muy burdo pero vamos con ello...
3 K 44
oceanon3d #9 oceanon3d
#7 ¿Que programa de TV me recomiendas para tener una información mejor que estos que criticas?
#10 pirat
#10 pirat
#9 Creo haber citado por descarte el de Fortés...
2 K 36
carakola #8 carakola
Ayer escuchaba en las noticias de 24h que Delcy Rodriguez estaba haciendo que Venezuela comerciara petroleo con EEUU otra vez, siguiendo el relato antivenezuela, cuando fueron ellos los que cortaron las compras para intentar aislarles.
0 K 20
cocolisto #11 cocolisto
Desconozco todos los extremos salvo que el consejo éste es un poco facineroso, así que me abstengo de juzgar, pero publicado en el Inmundo, como que rechina .
0 K 20
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
El comunicado del Consejo de Informativos de la cadena pública contra la externalización.  media
#4 NO86
#4 NO86
#1 No suelo ver estos comunicados tras cada telediario de mierda con noticias de mierda sesgadas a muerte hacia la derecha
2 K 36
Barney_77 #6 Barney_77
#4 #2 #5 Espero veros diciendo lo mismo cuando se quejan los trabajadores de Canal Sur, TVG o Telemadrid.
A ver si esos criterios de transparencia, imparcialidad o rigor de los trabajadores solo sirven cuando gobiernan los imbéciles del PP. Os lo están diciendo a la cara y solo escupís.
2 K 30
sotillo #2 sotillo
Pica, pica
0 K 11
TiagoIn #5 TiagoIn
"Ladran, ..."
0 K 6

