El Consejo de Informativos de TVE se alza contra el programa especial de Jesús Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró para La 1: "No cumplen con los criterios de rigor necesarios"

El Consejo de Informativo, el sindicato CGT de RTVE, junto a otros trabajadores también han puesto el grito en el cielo por esta decisión que aparta a los Servicios Informativos de un contenido que debe ser de producción propia. "Este nuevo programa, producido por La Osa Producciones y Big Bang Media, pretende salvar elimperativo legal bajo el alegal traje de "en colaboración con RTVE". Pero esta externalización tiene más implicaciones que afectan a la credibilidad de los propios servicios informativos, al rol de la radiotelevisión pública