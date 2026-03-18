El Congreso tumba el proyecto del Gobierno para rebajar la tasa de alcohol al volante

ERC une sus votos a PP y Vox e impide que salga adelante la proposición del PSOE. La proposición de ley buscaba reducir el límite máximo permitido de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2. La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha tumbado este miércoles la rebaja de la tasa máxima de alcohol al volante después de que el PP, Vox, ERC y UPN hayan votado en contra —18 votos a favor y 19 en contra—.