El Congreso tumba el proyecto del Gobierno para rebajar la tasa de alcohol al volante

ERC une sus votos a PP y Vox e impide que salga adelante la proposición del PSOE. La proposición de ley buscaba reducir el límite máximo permitido de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2. La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha tumbado este miércoles la rebaja de la tasa máxima de alcohol al volante después de que el PP, Vox, ERC y UPN hayan votado en contra —18 votos a favor y 19 en contra—.
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Pero quién te ha dicho a ti, que puedes decirme a mí, el vino que debo o no tomar??
#11. Por razones médicas en caso necesario los propios médicos de cabecera retiran el carnet de conducir temporalmente.
Mientras tanto la derechona española siguiendo las "enseñanzas" de su lider en la sombra :
"...“Como esos letreros que se ven cuando pasas por las autopistas que dicen: ‘No podemos conducir por ti’. Entonces, siempre pienso: ‘¿Quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí?’ ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que tengo o no tengo que beber?’ Deja que las beba tranquilamente”, expresó entonces...."
www.elplural.com/politica/espana/aznar-quien-ha-dicho-quiero-conduzcas
Porque además. no solo es el alcohol, cada vez hay más restricciones a la conducción por razones médicas y alguna alternativa tendrán que dar, porque van a acabar cayendo en la inconstitucionalidad, porque si en una oposición no vinculada a conducir, te exigen indirectamente conducir, estás discriminando a todas esas personas.
todos los que conozco que defienden estas cosas,
son borrachos ocasionales o habituales