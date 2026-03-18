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El Congreso tumba el proyecto del Gobierno para rebajar la tasa de alcohol al volante

El Congreso tumba el proyecto del Gobierno para rebajar la tasa de alcohol al volante

ERC une sus votos a PP y Vox e impide que salga adelante la proposición del PSOE. La proposición de ley buscaba reducir el límite máximo permitido de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2. La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha tumbado este miércoles la rebaja de la tasa máxima de alcohol al volante después de que el PP, Vox, ERC y UPN hayan votado en contra —18 votos a favor y 19 en contra—.

| etiquetas: bajada , tasa , alcohol , volante , tumbada , congreso
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12 comentarios
6 2 0 K 93 actualidad
pitercio #3 pitercio
Cuando pillen poder la subirán otra vez a 0,8.
1 K 37
calde #6 calde
#3 Límite de 0,8???

Pero quién te ha dicho a ti, que puedes decirme a mí, el vino que debo o no tomar??

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1 K 27
Veelicus #5 Veelicus
A mi sinceramente me parece que la tasa actual es la correcta, es mas peligroso conducir sin haber dormido o despues de haber trabajado 8 horas bajo una gran exigencia fisica que tras haberte bebido un zurito si estas fresco como una lechuga
1 K 23
frankiegth #12 frankiegth *
#10. CERO = 0,0

#11. Por razones médicas en caso necesario los propios médicos de cabecera retiran el carnet de conducir temporalmente.
0 K 17
frankiegth #2 frankiegth *
Mientras tanto en los países nórdicos la tasa permitida de alcohol en sangre conduciendo vehículos es CERO.

Mientras tanto la derechona española siguiendo las "enseñanzas" de su lider en la sombra :

"...“Como esos letreros que se ven cuando pasas por las autopistas que dicen: ‘No podemos conducir por ti’. Entonces, siempre pienso: ‘¿Quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí?’ ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que tengo o no tengo que beber?’ Deja que las beba tranquilamente”, expresó entonces...."
www.elplural.com/politica/espana/aznar-quien-ha-dicho-quiero-conduzcas
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josde #4 josde
#2 También los "socios" del gobierno de ERC han votado en contra, se supone que esos no son derechas.
0 K 20
#10 diablos_maiq
#2 define CERO
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#11 mcfgdbbn3 *
#2: Compara también las opciones que da el transporte público ahí y aquí.

Porque además. no solo es el alcohol, cada vez hay más restricciones a la conducción por razones médicas y alguna alternativa tendrán que dar, porque van a acabar cayendo en la inconstitucionalidad, porque si en una oposición no vinculada a conducir, te exigen indirectamente conducir, estás discriminando a todas esas personas. :roll:
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SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
La tasa de alcohol en sangre al volante debería ser cero y punto.
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#9 marcotolo
el club de los alcoholicos,
todos los que conozco que defienden estas cosas,
son borrachos ocasionales o habituales
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#8 frutosm *
M.A.R. aprueba esta noticia.
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