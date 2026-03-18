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Día clave para la reducción de la tasa máxima de alcohol al volante

Día clave para la reducción de la tasa máxima de alcohol al volante

La proposición busca limitar el máximo permitido de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2. La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados vota este miércoles la rebaja de la tasa máxima de alcohol al volante encallada desde que hace justo un año iniciara su andadura parlamentaria con la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE que salió adelante con la abstención del PP y el rechazo de Vox.

| etiquetas: alcohol conducción , seguridad vial
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4 comentarios
2 1 1 K 23 actualidad
#2 encurtido
Me resulta curiosa la votación, el ir mamado al volante no entiende de ideologías ni nacionalismos.

La proposición de ley del PSOE ha sido tumbada gracias a los 19 votos en contra del PP, Vox, Esquerra Republicana. Han votado a favor PSOE, Sumar, Bildu, PNV y Junts (18 votos).
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Razorworks #3 Razorworks
Por suerte no se ha aprobado (y lo digo como persona que jamás ha dado positivo). Cuidao con la puta manía oye de criminalizar al que se beba una cerveza (una, he dicho, no cuarenta, que os conozco)... Y los ciudadanos, como subnormales, haciendo palmas con las orejas el que le quiten libertades.
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Thornton #4 Thornton
#3 Y los ciudadanos, como subnormales, haciendo palmas con las orejas el que le quiten libertades

Oye, puedes presentar tu candidatura al equipo de asesores de Ayuso :-D
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menéame