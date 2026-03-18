Día clave para la reducción de la tasa máxima de alcohol al volante

La proposición busca limitar el máximo permitido de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2. La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados vota este miércoles la rebaja de la tasa máxima de alcohol al volante encallada desde que hace justo un año iniciara su andadura parlamentaria con la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE que salió adelante con la abstención del PP y el rechazo de Vox.