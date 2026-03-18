El Congreso exige al Gobierno que "renuncie" a la regularización de 500.000 migrantes y ejecute las "órdenes de retorno"

La cada vez menos extraña alianza de PP, Vox, Junts y UPN ha aprobado una moción en el Congreso una iniciativa para exigir al gobierno que renuncie "con carácter inmediato" a la regularización de cerca de 500.000 migrantes que anunció en enero. Las cuatro formaciones han dado el visto bueno a una iniciativa de los populares en la que se reclama al Ejecutivo que ejecute "de manera efectiva las órdenes de retorno" que estén pendientes. La unión de estos partidos fue lo que llevó al Gobierno a plantear esta regularización a través de un reglamento