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El Congreso exige al Gobierno que "renuncie" a la regularización de 500.000 migrantes y ejecute las "órdenes de retorno"

El Congreso exige al Gobierno que "renuncie" a la regularización de 500.000 migrantes y ejecute las "órdenes de retorno"

La cada vez menos extraña alianza de PP, Vox, Junts y UPN ha aprobado una moción en el Congreso una iniciativa para exigir al gobierno que renuncie "con carácter inmediato" a la regularización de cerca de 500.000 migrantes que anunció en enero. Las cuatro formaciones han dado el visto bueno a una iniciativa de los populares en la que se reclama al Ejecutivo que ejecute "de manera efectiva las órdenes de retorno" que estén pendientes. La unión de estos partidos fue lo que llevó al Gobierno a plantear esta regularización a través de un reglamento

| etiquetas: congreso , gobierno , regularización , migrantes
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9 comentarios
6 2 0 K 78 actualidad
FunFrock #4 FunFrock
El Gobierno pasa del Congreso, q es donde reside la soberanía nacional.
Ni presupuestos, ni aprobar leyes... Pero bueno. Q le vamos a hacer
2 K 39
Priorat #6 Priorat *
#4 En el Congreso reside el legislativo. El ejecutivo es el gobierno y es competencia suya. Si al Congreso no le gusta el gobierno del presidente que eligió, pueden escoger otro presidente vía moción de censura.

Además el Congreso puede aprobar una ley que prohíba la regularización por parte del ejecutivo. ¿Por qué no lo hacen?
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#7 encurtido
#6 PP, Junts y VOX suelen coincidir con mucha frecuencia en las votaciones. Pero por razones obvias no van formar una investidura.
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Meneador_Compulsivo #2 Meneador_Compulsivo
¿Qué hace ese partido del bloque progresista votando con la derecha y la ultraderecha?
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#5 Marisadoro
PP, Vox, Junts y UPN ha aprobado una moción en el Congreso
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cosmonauta #8 cosmonauta
#5 Con muy diferentes razones. PP nunca aceptaría las razones por las que Junts se opone. Curiosamente, el PSOE tampoco, a pesar de haberlo aceptado antes.
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#3 mariopg
la inmigración es el elefante en la habitación de la izquierda
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DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#3 es invisible parece...
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#1 DenisseJoel
Lo gracioso es que los partidos de extrema derecha tengan mayoría en el Congreso, pero no gobiernen "porque no quieren".
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menéame