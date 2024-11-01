El Congreso da el primer paso para reducir el umbral de velocidad en carretera que se considera delito

La proposición del PSOE plantea bajarlo en 10 y en 20 kilómetros por hora (km/h) en vías urbanas e interurbanas, respectivamente. El texto ha sido aprobado con los votos a favor del PSOE, Sumar y de sus socios habituales. Vox ha votado en contra y el PP se ha abstenido, después de haber rechazado bajar el nivel de alcohol al volante la semana pasada.
| etiquetas: congreso , primer paso , umbral , velocidad , carretera , delito
Los buenos conductores reducimos la velocidad al encontrarnos lluvia, nieve, niebla, carreteras peores, estrechas,...
Que vigilen los que van a menos de la velocidad por el carril central o incluso izquierdo....que vigilen los que no están a la distancia mínima (comeculos)... a los que no usan intermitentes... etc.