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El Congreso da el primer paso para reducir el umbral de velocidad en carretera que se considera delito

El Congreso da el primer paso para reducir el umbral de velocidad en carretera que se considera delito

La proposición del PSOE plantea bajarlo en 10 y en 20 kilómetros por hora (km/h) en vías urbanas e interurbanas, respectivamente. El texto ha sido aprobado con los votos a favor del PSOE, Sumar y de sus socios habituales. Vox ha votado en contra y el PP se ha abstenido, después de haber rechazado bajar el nivel de alcohol al volante la semana pasada.

| etiquetas: congreso , primer paso , umbral , velocidad , carretera , delito
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11 comentarios
5 2 1 K 66 politica
#1 NeuronaSur
Con las carreteras que tenemos, se entiende…
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pedrario #8 pedrario
#1 Seguro que mejoran cuando los empleados públicos se les reduzca la jornada de trabajo.
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Kantinero #10 Kantinero
#1 Los que os quejáis de las carreteras españolas dudo que hayais conducido mucho por Europa, las francesas sobrevaloradas con muchísimos atascos fuera de autopistas, las Italianas horribles, las portuguesas malísimas excepto las nuevas autopistas, Belgica lo bueno que casi todas son gratis pero nada del otro mundo, y las alemanas que tienen fama de que no hay límite de velocidad engañosas dado que es en algunos tramos y las secundarias son normaluchas.
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Peka #11 Peka
#1 Con los tontos del BMW se entiende mas.

Los buenos conductores reducimos la velocidad al encontrarnos lluvia, nieve, niebla, carreteras peores, estrechas,...
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Sale más barato que arreglar las carreteras
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obmultimedia #4 obmultimedia
#2 #3 Baja el limite de velocidad para considerarlo delito penal, nada tiene que ver con el control de la velocidad.
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Zarangollo #3 Zarangollo *
Edit, lo había entendido mal
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#5 fremen11
Y esto es por seguridad o por consumo?? Si disminuye el consumo hay que importar menos.....
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DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
Mejores carreteras y sobre todo mejores coches que nunca... que hasta frenan solos o giran según trazado.... no tiene sentido la medida.


Que vigilen los que van a menos de la velocidad por el carril central o incluso izquierdo....que vigilen los que no están a la distancia mínima (comeculos)... a los que no usan intermitentes... etc.
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#7 juanac
#6 Falso dilema
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Yufiro #9 Yufiro
#6 Para eso prohíbe directamente los BMW y te ahorras todo el lio
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menéame