El Congreso bloquea los subsidios de Obamacare tras la disputa por el cierre del Gobierno, y las primas están a punto de dispararse

Los legisladores lucharon con uñas y dientes por los subsidios de Obamacare durante la última parte del año y, al final, ninguna de las partes ganó. Los demócratas del Senado provocaron el cierre gubernamental más largo de la historia en un intento por reorientar el debate en el Congreso hacia la sanidad, y los republicanos aceptaron hablar de ello abiertamente. Tanto los republicanos como los demócratas tuvieron la oportunidad de impulsar sus propios planes partidistas. Ambos fracasaron.