El Congreso bloquea los subsidios de Obamacare tras la disputa por el cierre del Gobierno, y las primas están a punto de dispararse

Los legisladores lucharon con uñas y dientes por los subsidios de Obamacare durante la última parte del año y, al final, ninguna de las partes ganó. Los demócratas del Senado provocaron el cierre gubernamental más largo de la historia en un intento por reorientar el debate en el Congreso hacia la sanidad, y los republicanos aceptaron hablar de ello abiertamente. Tanto los republicanos como los demócratas tuvieron la oportunidad de impulsar sus propios planes partidistas. Ambos fracasaron.

| etiquetas: congreso , eeuu , bloqueo , subsidios , obamacare
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Ojalá cumplan lo prometido.

Aunque suban todas las primas 2000$ al mes y tengamos que ver como la gente se muere por no poder pagar su seguro médico. La gente así lo ha votado recientemente
9 K 121
#2 candonga1
#1 Todo apunta a que se va a disfrutar, y mucho, de lo votado.
1 K 29
suppiluliuma #4 suppiluliuma
#1 ¿Y qué hay de la gente que también va a ver como sus primas suben, o se mueren por no poder pagar su seguro médico, y no han votado por esto?
0 K 12
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#4 36 % de los ciudadanos con derecho a voto no participaron.

63,9 % de los votantes elegibles votaron en la elección presidencial.

Votos populares: aproximadamente 77,28 – 77,30 millones (49,8 % del total) votó a Trump

Votos populares: aproximadamente 74,99 – 75,02 millones (48,3 % del total) Votó a Kamala Harris.


A disfrutar de lo votado.
1 K 32
suppiluliuma #11 suppiluliuma
#6 ¿También los 75,02 que votaron a Kamala Harris? ¿Y los incluídos en ese 36% que no pudieron ir a votar por no poder registrarse, porque era un día laborable y tenían que trabajar, o porque como eran de complexión morena tenían un colegio electoral para miles de electores y colas de varias horas?
0 K 12
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#11 es la democracia y cómo funciona
0 K 20
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
#1 A algunos parece que la letra sólo con sangre les entra.
0 K 14
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#5 en 2016 Trump prometió repetidamente “repeal and replace” (derogar y reemplazar) la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act, conocida como Obamacare). Esa fue una de sus promesas centrales de política sanitaria.

www.politifact.com/factchecks/2024/jun/03/joe-biden/does-trump-want-to
0 K 20
#3 diablos_maiq
Los demócratas del Senado provocaron el cierre gubernamental más largo de la historia en un intento por reorientar el debate en el Congreso hacia la sanidad, y los republicanos aceptaron hablar de ello abiertamente.

Ete... no.
#9 carraxe
#9 carraxe
#3 parece que toda la prensa "libre" está alineada con el trumpismo, qué puta vergüenza dan
0 K 7
gelatti #10 gelatti
Es fascinante como los medios y las redes sociales consiguen que la mayoría de la población vote a favor de los millonarios y contra sus propios intereses. EEUU sólo es un ejemplo más.
3 K 45

