El Congreso bloquea los subsidios de Obamacare tras la disputa por el cierre del Gobierno, y las primas están a punto de dispararse

Los legisladores lucharon con uñas y dientes por los subsidios de Obamacare durante la última parte del año y, al final, ninguna de las partes ganó. Los demócratas del Senado provocaron el cierre gubernamental más largo de la historia en un intento por reorientar el debate en el Congreso hacia la sanidad, y los republicanos aceptaron hablar de ello abiertamente. Tanto los republicanos como los demócratas tuvieron la oportunidad de impulsar sus propios planes partidistas. Ambos fracasaron.
Aunque suban todas las primas 2000$ al mes y tengamos que ver como la gente se muere por no poder pagar su seguro médico. La gente así lo ha votado recientemente
63,9 % de los votantes elegibles votaron en la elección presidencial.
Votos populares: aproximadamente 77,28 – 77,30 millones (49,8 % del total) votó a Trump
Votos populares: aproximadamente 74,99 – 75,02 millones (48,3 % del total) Votó a Kamala Harris.
A disfrutar de lo votado.
Ete... no.